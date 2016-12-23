Xiaomi, Mi Notebook Air 4G’yi duyurdu

Muhtemelen yaz aylarında Mi Dizüstü Bilgisayar için çıkış tarihini hatırlıyorsunuzdur. Ultrabook, 1080p ekranlı iki boyutta 13,3-inç ve 12,5-inç boyutlarında çıktı. Şimdi Çinli şirket 4G yerleşik desteği ile dizüstü bilgisayarların yükseltilmiş sürümünü duyurdu.

Daha da fazlası var! Xiaomi, China Mobile ile ortaklık kuruyor ve cihazlar, bir yıl boyunca ayda 4GB veri planıyla paketlenmiştir.

Her iki cihaz da 170 derece görüş açısına sahip tüm metal tasarım ve ekranlarla geliyor. 12,5 inçlik cihaz sadece 14,8 mm kalınlığa ve sadece 1,07 kg.- Xiaomi, hafiflik ve taşınabilirlik için değişikliğe gitmeyi seçmiş, bu nedenle sadece bir Core M ailesi işlemcisi bulunuyor. (Tıpkı Apple’ın Macbook modelleri gibi).

13.3″ dizüstü bilgisayar biraz daha ağır – 1.28kg, ancak Intel Core i5-6200U işlemci, bir NVidia 940MX GPU ve 8GB DDR4 RAM ile geliyor. (donanım olarak da 12.5″ lik modelden daha üstün.)

12.5″ notebook yaklaşık 680 $, daha büyük kardeşi ise 13.3″ ekran boyutu ve güçlü donanımı ile 6999 yaklaşık veri planıyla birlikte 1010 dolara satışa sunulacak.