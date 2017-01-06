Xiaomi Mi TV 4 Tasarımı Ve Özellikleri İle Büyüledi

CES 2017 birçok teknolojiyi kullanıcılara sunulan bir fuar olarak gündeme geldi. Bu yılın genel anlamda en çok yeni teknolojileri olacak olan teknolojilerin bir nevi girişinin yapıldığı fuarda birbirinden ilginç ürünlerle de karşılaşmadık değil. Tüm bu ürünler içerisinde en ilginç olanı ise Xiaomi Mi TV 4 televizyonları oldu.

Xiaomi Mi TV 4 Tüm Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Dünyanın en ince televizyonlarından biri olacak olan Xiaomi Mi TV 4 serisi iPhone akıllı telefonlardan bile daha ince olmasıyla beğeni topladı. Peki serinin tüm özellikleri neler?

En İnce Tasarımlardan Birisi

Köşeli bir tasarım ile beraber gelen televizyon ilk olarak ekran ve çerçeve oranı ile dikkat çekiyor. Ekranı çerçevesine göre biraz daha genişmiş izlenimi veren televizyonun bunun dışında en büyük özelliği ise tabi ki öne çıkmasını sağlayan inceliği. İncelik konusunda ekstra çözümler sunan seri sadece 4,9 mm kalınlığında. Haliyle he ekran çerçeve oranı ideal olan hem de oldukça ince olan model tasarımı ile beğeniyi kazanıyor.

Daha Önce Görülmemiş Bir Televizyon Sistemi

Tasarımı elbette ki çok dikkat çekici ve televizyon ilk olarak bu yönü ile ön plana çıkıyor burası bir gerçek. Fakat asıl ilginç olan Xiaomi Mi TV 4 serisinin teknik özellikleri. Görüntü konusunda zaten artık yeni serilerde standart olan 4K çözünürlüklerinden bahsedebiliriz. Fakat bunun dışında televizyonun genel teknik yapısı da oldukça ilginç.

Zira cihaz ile beraber Xiaomi Mi TV 4 bir barı kullanıcılara sunuyor. Bu bar Xiaomi Mi TV 4 televizyonları ile doğrudan bağlantı kurabiliyor. Tek bir kablo yeterli. Bu cihazın içerisinde yer alan yenilikler ise tartışılmaz. Zira sadece hoparlör değil televizyonun ana kartı ve işlemcisi de Xiaomi Mi TV 4 bar üzerinde yer alıyor. Zaten bu sayede de televizyon bu kadar ince. Ayrıca bu sistem güncelleme ve televizyonun yenilenmesi anlamında da dev bir adım olarak gösterilebilir. Öyle ki sadece barı değiştirerek televizyon modelinizi yükseltebileceksiniz. Son olarak ekran boyutunun da 65 inç olduğunu belirtelim.

Yapay Zeka Televizyon Deneyimini Maksimuma Taşıyacak

Xiaomi Mi TV 4 her yönü ile CES 2017 fuarının en yüksek teknolojili televizyonu. Hatta serinin tüm farklı yönleri ile beraber Sony televizyonlara bile rakip olduğunu da belirtelim. Tasarımdan bahsettik. Xiaomi Mi TV 4 bar sisteminden bahsettik. Şimdi ise yeni serinin teknolojisinden biraz daha bahsedelim.

Xiaomi Mi TV 4 televizyon son dönemin popüler teknolojilerinden biri olan yapay zeka ile beraber geliyor. Patch Wall isimli yapay zeka ise benzerlerinden oldukça farklı. Zira aslında Apple’ın ve Google’ın yapay zekalarından farklı olarak Xiaomi Mi TV 4 içerisinde yer alan sistem kullanıcı deneyimlerini oluşturuyor. Şöyle ki diyelim ki çok fazla film seyrediyorsunuz ya da çok fazla müzik kanallarında vakit geçiriyorsunuz. Bu durumda yapay zeka sizin izlenim tercihlerinizi araştırarak size bir sonraki izlemenizde akıllı öneriler sunuyor. Ayrıca ne gibi öneriler olacağını da ayarlayabiliyorsunuz.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

2017 yılında kesin olarak piyasaya sürüleceği de düşünülen CES 2017 fuarına damga vuran Mi TV 4 akıllı televizyonlarının fiyatının ise 1500 dolar civarında olması bekleniyor.