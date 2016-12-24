Xiaomi, Piston Fresh Kulak içi Kulaklıklarını Tanıttı

Xiaomi yeni kulak içi kulaklık seti tanıttı. Piston Fresh adını verdiler ve zaten Çin’de satışa sundular. Fiyat sadece 29 CNY yani yaklaşık 4 dolar civarında.

Şirket, 3. nesil damping sistemine sahip yeni kulaklıklara ve dahili mikrofona ve çağrıları almak için bir düğmeye sahip olmasından övündü. Tabii ki bu, teknolojik bir gelişme değil, bu düşük fiyat için hoş bir ek. Mavi, siyah, pembe, mor ve gümüş olmak üzere beş farklı renkleri bulunuyor.

Kulaklıkların en büyük dezavantajı iOS cihazlarıyla çalışmıyor.

Diğer özellikler arasında 32 Ohm’luk bir empedans, 20 Hz’den 20000 Hz’ye kadar standart frekans tepki aralığı ve 14 gram ağırlığı bulunur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi iOS ile çalışmaması çok büyük bi handikap olarak görülse de çok uygun fiyatı ile zaten iPhone ve iPad cihazlarını kullananları hedeflemiyor.

Ayrıca yeni iPhone modellerinin 3.5mm kulaklık çıkışı olmadığını da düşünürsek, zaten hiç bi şekilde takamazsınız.