Xiaomi Redmi Note 4X Özellikleri Belli Oldu!

Xiaomi Redmi Note 4X‘in geleceğine dair söylentilerin hemen ardından bir gün cihazın bir görüntüsü sızdırılmıştı. Sızıntı, akıllı telefon hakkında telefon bölümünü gösteriyor; Aşağıdaki görsel, şimdiye kadar söylenen özellikleri doğruluyor. Aslında tüm söyletinleri de haklı çıkartıyor.

Sızdırılan resim, Redmi Note 4X‘in 4GB RAM ve 64GB dahili belleğe sahip olacağını onaylıyor. Ayrıca, telefonun Qualcomm’un Snapdragon 653 yongaseti ile güçlendirileceğini de gösteriyor. Tasarım cephesinde, cihazın ince çerçeveleri ve kavisli ekranı var gibi görünüyor. Diğer detayları da netleştikçe sitemizde yayınlayacağız.

Redmi Note 4X hakkında ne düşünüyorsun? Almayı düşünür müsünüz.