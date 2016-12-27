Yeni Asus Chromebook Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı telefonlarla beraber artık bilgisayar teknolojileri de gelişmeye başladı. Standart laptop teknolojisi bir yana dursun son dönemde çok daha mini boyutlarda çok daha ince tasarımlara sahip olan ultrabook teknolojisine gösterilen ilgide artmaya başladı. Özellikle Apple’ın MacBook serileriyle beraber bu alanda gösterilen ilginin de bir hayli artış gösterdiği kesin. Sadece Apple değil Samsung ve Asus gibi devlerde artık ultrabook serileri ile gündeme gelmeye başladı. Bu noktada son olarak Asus Chromebook bilgisayarları piyasaya sürülmüştü. Asus Chromebook Flip modelleri ile gündeme gelen markanın şimdi bu kez ise yeni bir Asus Chromebook modelini piyasaya süreceği ortaya çıktı.

Yeni Asus Chromebook Özellikleri Nasıl Olacak?

Şu an için çok fazla bilgi olmasa da teknoloji sitelerinde gözükmeye başlayan yeni model için bazı özelliklerde ortaya çıkmaya başladı. Asus Chromebook serisine eklenecek olan yeni model için ise belli başlı özelliklerde ortaya çıkmaya başladı. Peki, bakalım yeni Asus Chromebook serisinde ne gibi özellikler yer alacak?

Tasarım Değişikliğine Yer Verilecek Mi?

Şu an için ortaya atılan iddialara göre yeni seride Flip modeline göre belli başlı tasarım değişiklikleri göreceğiz. Flip modelinin metal kasa çerçevesine benzer malzeme ile geleceği düşünülen serinin son verilere göre eski modele oranla biraz daha ağır bir model olacağı iddia ediliyor. Bu da aslında yeni Asus Chromebook için de metal kasa tercihi yapılacağını ortaya koyuyor. Bunun dışında tasarımsal açıdan daha başarılı çözümler elde etmek için Asus’un modeli 0,5 mm gibi bir oranla kalınlaştırdığı da bir başka iddia. Buna karşın yine katlanabilir bir tasarımla karşı karşıya kalabiliriz. Hem klavyeli hem de dokunmatik ekran kontrollü bir Asus Chromebook modeli gelecek.

12,5 İnçlik Hareketli Ekran

Bu noktada yeni seri için ortaya atılan ilk iddialarda öncelikle Asus Chromebook için ekran boyutu özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Minibook serilerinde sıkça görmeye başladığımız 13 inç ekran boyutunun dışında serinin yine standartlaşan ekran boyutuna yakın olan 12,5 inç ekran boyutları ile gelmesi bekleniyor. Ekran tercihi konusunda 12,5 inç ekran tercihinin yapılacak olmasına ek olarak modelin Full HD olarak bildiğimiz 1080p çözünürlüğe sahip olacağı da iddia edilen bir başka özelliği.

Intel İşlemci Serilerine Devam

Detaylar henüz netlik kazanmamış olsa da yeni Asus Chromebook modelinin içerinde barındıracağı teknik özellikler konusunda da yavaş yavaş sistemlerde belli olmaya başladı. Bu noktada Asus’un ilk olarak Intel işlemcilere yer vereceği belirtiliyor.

Intel’in minibook serilerinde kullanılacak olan Intel Core M3 serisi işlemcilere yer vereceği düşünülen yeni modelin işlemcilerine ek olarak ise 4 GB Ram bellek miktarıyla geleceği de yine iddialar arasında. İşlemci serileri ve Ram miktarları konusunda standartları pek de geçmeyecek olan Asus Chromebook yeni serisinin 64 veya 128 GB depolama alanıyla beraber geleceği de yine iddialar arasında.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Her ne kadar yeni Asus Chromebook serisine ilişkin bazı detaylar ortaya çıkmaya başlasa da henüz Asus tarafından yapılan resmi bir açıklama olmadığı için yeni modelin çıkışını ve özelliklerini işaret eden bir tarihte yok. Fakat yapılan çalışmalara bakacak olursak serinin yeni bilgisayarının CES 2017 fuarında tanıtılması bekleniyor. Asus’un CES kapsamında tanıtacağı ürünler arasında yeni bilgisayar modelini de göreceğiz.