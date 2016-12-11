Yeni Nokia Akıllı Telefon Serisinin Özellikleri Ve Fiyatı

Akıllı telefon modellerine sürekli olarak yenileri eklenmekte. Fakat her ne kadar sürekli olarak pazara yeni telefonlar eklense de akıllı telefonlara geçiş aşamasında istenen özellikleri kullanıcılara sunarak sektörde kalıcı yer edinen markalar her daim bir adım öne çıkıyor. Bu şekilde geçiş döneminde oldukça başarılı olan Samsung, Apple gibi firmaların ne kadar başarı elde ettiği de net bir şekilde ortada. Tabi birde geçiş döneminde başarılı olmayarak geriye tutunamayan birçok markada oldu. Bu markalardan birisi de Nokia. Bir türlü isteneni vermemesiyle beraber akıllı telefon üretimine son veren Nokia, şimdilerde ise yeni Nokia Akıllı Telefon serileri ile tekrar pazara giriş yapmaya hazırlanıyor.

Nokia Akıllı Telefon Özellikleri Belli Oldu Mu?

Markanın 2017 yılında yeniden pazara giriş yapacağının açıklanmasıyla beraber Nokia Akıllı Telefon için geri sayımda başladı. Şu an için net bir çıkış tarihi olmayan akıllı telefonların tahmini özellikleri ise açıklanmaya başladı. Bu noktada Nokia Akıllı Telefon kullanıcılara ne gibi yenilikler sunacak? Belli olan ilk özellikler neler? Ve açıklanan fiyat aralığı ne? İnceleyelim.

Snapdragon İşlemcili Nokia Akıllı Telefon

Yeni seri Nokia akıllı telefonları için belli olan ilk özelliğin işlemcileri olduğunu da belirtelim. Şuana kadar net bir resmi açıklama olmasa da Nokia Akıllı Telefon modellerinin kullanacağı işlemciler hakkında ilk tahminlerde açıklandı.

Açıklanan ilk tahminlere göre merakla beklenen yeni Nokia Akıllı Telefon içerisinde Qualcomm Snapdragon 430 işlemcileri yer alacak. 1,4 GHz hızında çalışan ve orta segment üyesi olduğu bilinen Snapdragon 430 işlemcileri ile beraber akıllı telefonun hangi alana hitap edeceği de ortaya çıkmış oldu. Zira bu işlemcilere bakacak olursak telefon orta segmentin giriş seviyesi modellerinden birisi olacak.

İki Farklı Ram Seçeneği

Nokia Akıllı Telefon serisi hakkında ortaya atılan bir diğer özellik iddiası ise Ram miktarları konusunda oldu. İşlemci modelinin orta segment üyesi olmasıyla beraber bellek miktarının da çok yüksek olmayacağı tahmin ediliyor. Bununla beraber telefonlarda farklı hafıza boyutlarıyla beraber iki farklı Ram seçeneği olacağı da gündemde.

Bir modelde 2 GB Ram bellek miktarı sunacak olan telefonların bir diğer modelinde ise 3 GB Ram seçeneği sunulacağı da belirtilmekte. Tabi henüz Ram bellek konusu netleşmiş değil. Bellek miktarı arasındaki bu farkın nedeninin ise depolama için sunulacak olan hafıza miktarı ile alakalı olduğu da söyleniyor.

5.5 İnç Ekran Ve Full HD Çözünürlük

Her ne kadar Nokia Akıllı Telefon orta segment akıllı telefonlardan birisi olarak piyasaya sürülecek olsa da Nokia’nın ekran özellikleri konusunda üst segmente hitap eden çözümler sunacağı belirtiliyor. İddialara göre bu konuda Nokia 5.5 inç ekran boyutu ve bu ekrana ek olarak Full HD çözünürlük desteği sunacak. Haliyle görüntü teknoloji konusunda Nokia’nın oldukça olumlu sonuçlar vereceği düşünülmekte.

İşletim Sistemi Konusunda Android Nougat Desteği

Nokia Akıllı Telefon modelinin belki de en çok ilgi gören özelliği işletim sistemi oldu. Zira Nokia’nın ilk defa Android işletim sistemi kullandığı model olarak karşımıza çıkacak olan serinin son işletim sistemi sürümü olan Android Nougat işletim sistemiyle beraber geleceği de belirtiliyor. Bundan sonraki aşamada ise telefonun yine Android güncellemeleri alacağını da belirtelim. Yani çıkıştan sonra Android 7.1.1 sürümü güncellemesi de gelebilir.

Fiyatı Belli Oldu

Nokia Akıllı Telefon serilerinin tüm özellikleriyle beraber fiyatı konusunda da beklenen açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamaya göre iki farklı Ram modeli için iki farklı fiyat seçeneği sunulacak. Nokia’nın 2 GB Ram seçenekli model için 150 dolar gibi bir fiyat sunması beklenirken bunun dışında modelin 3 GB Ram seçeneği için ise 200 dolar gibi fiyat istemesi bekleniyor.

Fiyat aralığının özelliğe göre ideal olduğunun düşünülmesiyle beraber fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkacak olan Nokia Akıllı Telefon serisinin bu alanda ne derece tercih edileceği konusunda ise yorum yapmak zor. Zira Nokia’nın geri dönüş modeli olarak değerlendirilse de açıklanan ilk özellikler ve beklenen fiyat aralıkları telefonun pek yüksek bir sınıfa dahil olmayacağını kanıtlıyor.

Çıkış tarihi olarak 2017 yılı gösterilen telefonun birçok rakibi de olacak elbette. Özellikle üst segment telefonlara karşın Nokia’nın pek bir şansı olmayacak gibi. Bunun dışında Nokia Akıllı Telefon yeni modeli hakkında çıkan haberleri incelemek istiyorsanız yazımızı da okuyabilirsiniz.