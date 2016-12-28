Yeni Xiaomi Yi Aksiyon Kameraları Ortaya Çıktı

4K teknolojisi sanal gerçeklik teknolojisi derken kamera teknolojileri bir bir gelişmeye başladı. Son dönemde her ne kadar 360 derece kameralar ön plana çıkıyor olsa da bunun dışında aksiyon kameralara da gösterilen ilginin genel olarak arttığını da söylemek gerekiyor. Aksiyon kameralarına gösterilen bu ilgi ise bazı markaları çok daha fazla öne çıkarmaya başladı. Bunlardan sonuncusu ise Xiaomi Yi kameraları oldu.

Yeni Xiaomi Yi Kameraların Tüm Özellikleri Ve Çıkış Tarihi

Go Pro aksiyon kameralarının yeni modellerinde isteneni pek fazla verememesi daha doğrusu istenen satışı elde edememesi üzerine atağa geçen Xiaomi, Yi modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Xiaomi Yi için düşünülen özellikler neler?

Gerçek 4K Teknolojisi Sunulacak

Hemen belirtelim Xiaomi Yi aksiyon kameralarının en büyük özelliği 4K çözünürlük teknolojisini tam istenen şekilde vermesi. Bu sayede kamera piyasadaki aksiyon kameralarında yaşanan en büyük sorunun ortadan kalmasını da sağlayacak. Zira 4K çözünürlük için FPS yani görüntü hızı oldukça önemli. Genelde bu alanda satışa çıkan kameralarda 4K modunda 20 FPS üzeri bir performans alınamaması ise sabit görüntülerin dışında 4K çekimini bir hayli zora sokuyor. İşte Xiaomi Yi bu sorunu tamamen ortadan kaldıracak.

Yeni aksiyon kameraları 4K çözünürlüğü doğrudan gerçek performansı ile verebilecek. Hatta kameraların 4K çekim için 60 FPS değerine kadar bir hız sunacağı da düşünülüyor. Bu sayede çok daha net görüntüleri çok daha akıcı bir şekilde çekebileceksiniz.

Dayanıklılık Şartları Nasıl Olacak?

Yeni Aksiyon kameraları için merak edilen bir diğer konu ise dayanıklılık şartlarının nasıl olacağı. Zira adından da anlaşılacağı gibi aksiyon kameraları genelde tüm doğa şartlarına karşı dayanıklı modeller olarak bilinmekte. Özellikle suya, toza ve çamura karşı dayanıklı olması bir aksiyon kamerasını aksiyon kamerası yapan en önemli özellikler arasında gösterilmekte. Yeni model Xiaomi Yi aksiyon kameralarının da bu konuda oldukça ideal çözümler sunması bekleniyor.

IP68 sertifikasına sahip olacağı ve suya toza karşı dayanıklı olacağı düşünülen kameraların bunun dışında çamura karşı bile dayanıklı olacağı gündemde. Yeni Xiaomi Yi serisi için düşünülen bu özelliklerin dayanıklılık sınırı ne kadar olacak işte orası şimdilik merak konusu.

Çıkış Tarihi Ve Fiyat Tahmini

Çıkış tarihi konusunda net bir bilgi olmasa da tanıtım tarihi konusunda net bilgiler var. Zira Xiaomi Yi 2 serisi markanın CES fuarına dahil ettiği ürünlerden biri olarak gösterildi. Yani CES 2017 etkinliğinde Xiaomi Yi 2 aksiyon kameralarının tanıtımını da net bir şekilde görebileceğiz. Fiyat konusunda da Go Pro modellerine göre çok daha düşük bir fiyat sunulacağı ve bu sayede markanın öne çıkabileceği de düşünülüyor.