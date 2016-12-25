Yerli Arama Motoru Çalışmaları Başladı!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yapmış olduğu açıklamada yerli arama motoru için çalışmaların başlandığını söyledi.

Yerli arama motorları ülkelerin kendi dilleri tarafından desteklenen içerikleri kendi yazılımlarıyla listeliyor ve dış ülkelere kaynak verme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Bunun yanında kullanıcı bilgilerinin öğrenilmesi ve bu verilerin ticari amaçlarla kullanılmasının da önüne geçme konusunda ciddi bir önemi bulunan yerli arama motorları konusu, ülkemizde de gündeme oturmuş durumda. Bakanlık Türkiye’nin yerli bir arama motoruna sahip olması için çalışmalara başladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın bir TV kanalına yapmış olduğu açıklamada Türkiye’nin yerli bir arama motoruna ihtiyacı olduğunu ve bunun için yerli arama motoruyla ilgili çalışmaların başladığını duyurdu. Arama motorunun dünya ile entegrasyonu konusuna da önem vereceklerini söyleyen Arslan, Türkçe içerikleri çok daha iyi destekleyeceklerini belirtti.

Ülkemizde daha önce benzer girişimler olmuştu fakat girişimler internetteki milyarlarca içeriği düzgün bir algoritmayla sıralayamadığı ve buna bağlı olarak kullanıcı çekemediği için başarısızlıkla son buldular.