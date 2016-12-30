ZTE Blade V8 CES Etkinliği Öncesinde Sızdırıldı

Önümüzdeki hafta ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek olan CES 2017 etkinliği, aralarında ZTE‘nin de bulunduğu birçok akıllı telefon üreticisi için gövde gösterisi yapma fırsatı sunacak. Ancak ZTE‘nin CES etkinliğinde tanıtmayı planladığı yeni akıllı telefon modeli Blade V8‘e ait fotoğraflar şimdiden internete sızdırıldı. Rus web sitesi Hi-Tech.mail.ru tarafından paylaşılan yüksek çözünürlükle fotoğraflarda merakla beklenen ZTE Blade V8‘in tüm özellikleri ortaya çıkmış oldu.

Paylaşılan fotoğraflarda telefonun çift lensli kameraya sahip olduğu görülüyor. Bu lenslerden biri 13, diğeri ise 2 MP’lik çözünürlüğe sahip. Ön taraftaki selfie kamerası da 13 MP değerini taşıyor. Tamamı metalden imal edilen şık bir kasa ve ön taraftaki fiziksel home butonuna gömülü bulunan parmak izi okuyucu da cabası. Orta segmente hitap etmesi beklenen Blade V8‘in tasarımındaki zerafet, kasanın 7.7 mm inceliğiyle birleşince ortaya göz alıcı bir model çıkmış.

1080p Full HD çözünürlüğe sahip 5.2 inçlik ekranıyla dikkat çeken modelde 2.5D cam teknolojisi de yer alıyor. Kasanın altında ise Qualcomm Snapdragon 435 işlemci ve Adreno 505 grafik işlemcisi konumlandırılmış. 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza da cihazın diğer özelliklerinden. MicroSD ile hafızayı artırabilmek de mümkün.

Yazılım tarafındaysa Android 7.0 Nougat işletim sistemi ve ZTE‘ye özel olarak geliştirilen MiFavor UI 4.0 kullanıcı arayüzü tercih edilmiş.

Rakibi Huawei‘nin Honor 8 modeline çok benzeyen Blade V8’in fiyatı şuan için bilinmiyor. Ancak Honor 8‘in 399$’a satıldığını göz önünde bulundurursak Blade V8‘in de bu 350-400$’lık bir fiyat etiketine sahip olmasını bekleyebiliriz.