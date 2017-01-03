ZTE Blade V8 Pro, Gayri Resmi Olarak Duyuruldu

Kısa bir süre önce, Blade V8 olarak adlandırılan bir ZTE cihazı, bu hafta önceden CES’de açıklanacak olan önümüzdeki birkaç görüntüde Rusya’da sızdırıldı. Ve bugün aynı şey ZTE Blade V8 Pro‘ya oldu; ancak bu sefer etrafında sızdırılmış bas rötuşları ve tam özellikli bir liste hakkında konuşuyoruz.

Blade V8 Pro, muhtemelen ZTE tarafından Pro olmayan modelin yanında resmi olarak yapılacak. Tuhaf biçimde, her ikisi de bir isim paylaşmasına rağmen arka taraftan çok farklı görünüyorlar (yine de çiftli arka kameralarla birlikte gelecekler). Blade V8 Pro, plastik bir arka kasa, dikey bir çift kamera düzenlemesi ile gidiyor ancak metal bir çerçeveye sahip.

Telefonun üst kısmında 2.5D Gorilla Glass 3 ile 5.5-inç 1080p dokunmatik ekran, direkt olarak Qualcomm Snapdragon 625 yonga seti (2 GHz 8 çekirdekli Cortex-A53 CPU ile), 3GB RAM, 32GB genişletilebilir depolama alanı, Cat .4 LTE desteği, faz algılama otomatik netleme ve 4K video kaydı olan 13 MP + 13 MP arka kameralar, 8 MP ön kamera ve 3,140 mAh pil. Android 6.0 Marshmallow diğer özellikleri arasında.

Boyutları 155.96 x 76.96 x 9.14 mm ve ağırlığı ise 185 gr. Akıllı telefon ABD’de 230 dolara satışa sunulacak. Pro-Blade V8’e kıyasla, bu model biraz daha geniş ekranı, daha iyi yonga seti ve daha yüksek çözünürlüklü ikinci bir arka kamera içermektedir. Öte yandan, selfie shooter Blade V8’den daha garip bir şekilde daha düşük resim kalitesi sunuyor.