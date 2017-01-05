ZTE, Resmi Olarak Blade V8 Pro ve Hawkeye’ı Tanıttı

Las Vegas’ta CES‘de spot ışıkları altında duran ZTE, iki yeni akıllı telefon duyurdu. Hawkeye, herkesin 199 $ ile Kickstarter üzerinden önceden sipariş verebilecekleri bir modelken, Blade V8 Pro Çinli şirketin yeni amiral gemisi ve Amerikan pazarındaki ilk Blade serisi cihazdır.

Blade V8 Pro‘nun, ABD’de pek yaygın olmayan tüm ağlar için kilitleri kaldırılacak. Çift kamera, parmak izi sensörü ve 5.5″ ekran ile birlikte geliyor.

ZTE USA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Lixin Cheng bir basın açıklamasında şunları söyledi: “İlk kez Asya’da piyasaya çıkan Blade serisi, artan tüketici talepleri nedeniyle Avrupa ve Meksika’daki ülkelere yayılmış durumda.”

İki 13 MP arka kamera bokeh efekti üretmek için birlikte çalışabilir ve 4K video kaydedebilir.

Home düğmesi aynı zamanda bir parmak izi algılayıcısıdır. Güvenliği ve kullanım kolaylığını sağlar. Qualcomm, ZTE’in amiral gemisini Snapdragon 625 yonga setiyle tedarik etti. 5.5″ 1080p ekranın üstünde 2.5D cam, bunun altında 3GB RAM ve 32GB depolama alanı göreceğiz. Bellek, iki SIM’den birinin yerine geçen bir microSD kartı ile genişletilebilir durumda.

CES’de günışığına çıkan bir diğer ilgi çekici proje ise, CSX adlı crowdsourced proje oldu. ZTE, cihazın son adının Hawkeye olacağını ve 199 $ ön sipariş verilebileceğini açıkladı.

2016’da ZTE, kullanıcılardan bir akıllı telefonun nasıl görünmesi, hissetmesi ve davranması gerektiği konusunda fikir vermelerini istedi ve bu da o projenin sonucuydu. Ekim 2016’da kazanma konsepti Z-topluluğu tarafından seçildi. Dürüst olmak gerekirse, birinin telefonunu bir duvara yapıştığını görmüyoruz, ancak sırtın en azından kaygan ya da beceriksiz ellerde düz bir tutuş sağladığını umalım.