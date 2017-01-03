ZTE’den Kavisli Ekrana Sahip Akıllı Telefon

ZTE‘nin kavisli bir tasarıma sahip ilk akıllı telefonunu geliştirmeye çalıştıklarını iddia eden bir çok söylenti var. Söylentilere göre, 2013 yılının Nisan ayından bu yana ZTE Nubia Z9‘un Galaxy S6 Edge kopyası olacağı, Nubia Z11 ile devam ettiği ve 2016 yılının 3. çeyreğinde durakladığı söylentileri var.

Fakat şimdi 2017’nin ilk günlerinde kavisli bir ZTE telefonu hakkındaki iddialar gelmeye başladı. Ve daha önceki zamanlara benzer şekilde yine sızdırılmış bir görseli de var. Tek fark bu sefer bir ZTE yetkilisi onu dağıttı.

ZTE‘nin pazarlama müdürü Lu Qian Hao, 31 Ocak’taki Weibo web günlüğünde şüpheli bir görüntü başlattı ve burada 2016’ya veda ve mutlu bir “sınırsız” yeni yıl diliyor.

Lu Qian Hao ‘nin paylaşımı, kavisli bir ekrana sahip bir akıllı telefonun fotoğraf çekimini net bir şekilde gösteriyor. Bu paylaşıma rağmen ZTE‘nin pazarlama müdürü yeni yılda şüpheli blog paylaşımı hakkında pek bir şey bilinmiyor. Ancak ZTE’nin 2017’de kavisli ekranlı bir telefon çıkarmayı ciddi bir şekilde istediği kesin olarak söylenebilir.