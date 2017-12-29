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Akıllı Saat
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Qualcomm Snapdragon 670 ve Snapdragon 640 Detayları Ortaya Çıktı
29 Aralık 2017
Glukoz Sensörlü Apple Watch Modeli İçin Biraz Daha Beklemek Gerekecek
28 Aralık 2017
Apple iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X Fiyatlarında Ciddi İndirime Gidebilir
28 Aralık 2017
Apple, Google, Amazon Gibi Devlerin Ürün Ve Servislerine KDV Düzenlemesi Geliyor
Tesla Pickup için Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı
Nokia 1 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı
Rekor Pil Süresi İle Garmin Vivofit 4 Ortaya Çıktı
Haberler
Microsoft ve Amazon Çalışanları Seks Ticareti Skandalına Karıştı
26 Aralık 2017
Android Haberleri
Xiaomi Mi A1, Android Oreo Beta ile Hızlı Şarj Desteğine Sahip...
26 Aralık 2017
Teknoloji Haberleri
Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus Mart Ayının Başlarında Tanıtılacak
26 Aralık 2017
Android Haberleri
LG V30 İçin Android 8.0 Oreo Güncellemesi Güney Kore’de Başladı
26 Aralık 2017
Teknoloji Haberleri
Samsung Yeni Soundbar Modeli NW700 Sound+’ı CES 2018’de Tanıtacak
26 Aralık 2017
Akıllı Telefon
Oppo A83 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı
26 Aralık 2017
Teknoloji Haberleri
Nvidia 32-bit İşletim Sistemlerine Sürücü Desteğini Kesiyor
25 Aralık 2017
Teknoloji Haberleri
Microsoft’un Sözde Andromeda Cihazı İçin Yeni Bir Patent Ortaya Çıktı
25 Aralık 2017
Akıllı Telefon
Xiaomi Mi Max 3, Tablet Boyutunda Gelebilir
25 Aralık 2017
Android Haberleri
Google Android 8.1’in VPN Sorunu Düzeltecek
25 Aralık 2017
Devamını Göster
Yeni Çıkan Akıllı Saatler
Huawei Watch 2 Pro
Apple Watch Edition Series 3
Apple Watch Series 3
Apple Watch Sport Series 3
Samsung Gear Sport
Huawei Watch 2 Classic
Huawei Watch 2
LG Watch Sport
LG Watch Style
Huawei Fit
Huawei S1
Apple Watch Series 1 Sport 42mm
Apple Watch Series 1 Sport 38mm
Apple Watch Series 2 38mm
Apple Watch Series 2 42mm
Yeni Çıkan Tabletler
Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017)
Apple iPad Pro 12.9
Apple iPad Pro 10.5
Huawei MediaPad M3 Lite 8
Huawei MediaPad T3 8.0
Xiaomi Mi Pad 3
Apple iPad 9.7
Lenovo Tab 4 10 Plus
Lenovo Tab 4 10
Lenovo Tab 4 8
Lenovo Tab 4 8 Plus
Acer Iconia Talk S
Lenovo Tab3 8 Plus
Samsung Galaxy Tab S3 9.7
Asus Zenpad 3S 10 Z500KL
En İyi Telefonlar 2017
iPhone X
Note 8
XZ1
Mi Mix 2
Yeni Çıkan Telefonlar
Nokia 9
Samsung Galaxy J2 (2018)
Xiaomi Mi Max 3
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S9
Huawei Honor 9 Lite
Popüler Karşılaştırmalar
Nokia 9 ve Apple iPhone 6s karşılaştırması
Samsung Galaxy Note 3 Neo ve BlackBerry Priv karşılaştırması
Sony XA1 Ultra ve Samsung Galaxy E7 karşılaştırması
Samsung Galaxy A8 Plus (2018) ve Samsung Galaxy C7 Pro karşılaştırması
Samsung Galaxy Note 2 ve Samsung Galaxy Core Prime karşılaştırması
Huawei Ascend G7 ve Nokia 6 karşılaştırması
Huawei P9 lite mini ve Xiaomi Mi Max 2 karşılaştırması
LG G3 ve Apple iPhone X karşılaştırması
Popüler Telefonlar
Apple iPhone X
Meizu Pro 7 Plus
Samsung Galaxy S8 Plus
Xiaomi Mi A1
Motorola Moto X4
BlackBerry KeyOne
Popüler Haberler
Teknoloji Haberleri
Qualcomm Snapdragon 670 ve Snapdragon 640 Detayları Ortaya Çıktı
29 Aralık 2017
Teknoloji Haberleri
Glukoz Sensörlü Apple Watch Modeli İçin Biraz Daha Beklemek Gerekecek
28 Aralık 2017
Reklam
Akıllı Telefon
Xiaomi Mi Max 3, Tablet Boyutunda Gelebilir
25 Aralık 2017
Android Haberleri
Google Android 8.1’in VPN Sorunu Düzeltecek
25 Aralık 2017
IOS Haberleri
Daha Kaliteli iPhone Fotoğrafları İçin Apple Uzmanlarından 10 İpucu
25 Aralık 2017
Teknoloji Haberleri
Bitcoin Dalgalanmaya Devam Ediyor!
25 Aralık 2017
Teknoloji Haberleri
OnePlus 5 Yüz Tanıma Güncellemesi Alıyor
25 Aralık 2017
Akıllı Telefon
Gionee S10 Lite Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı
25 Aralık 2017
Apple TV 4K İnceleme
23 Aralık 2017
Blackberry Motion İnceleme
Huawei Honor 7X İnceleme
Apple, iPhone 8 ve 8 Plus’ın Şişen Pillerini İnceliyor
6 Ekim 2017
iPhone 8’in Arka Camının Değiştirilmesi Ekran Tamiratından Daha Pahalı
27 Eylül 2017
Samsung Galaxy S8 Plus İnceleme
Samsung Galaxy A8 (2018) A8 Plus (2018) ve LG K10 (2018) Ocak’ta CES’de Tanıtılacak
16 Aralık 2017
Nokia 5 ve Samsung Galaxy S7 Yeni Güncelleme Alıyor
19 Ekim 2017
Galaxy A5 (2018) ve A7 (2018) Görüntüleri Sızdı
16 Ekim 2017
Necibe
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