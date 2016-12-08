Sony USB-C Şarj Ünitesini Satışa Sunuyor

Sony, USB-C'nin aslında iyi bir fikir olduğunu fark etti ve bu fikri en son şarj istasyonu serisine yerleştirdi. Zarif görünüşlü bu cihazın adı Sony DK60 olacak ve 39.99 £ veya 49 $ seviyesinde satışa sunulacak. (Türkiye'de yaklaşık 190 TL civarı fiyat etiketine sahip olabilir)...