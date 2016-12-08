Dünyanın birçok yerinde OLED ekranların yer aldığını söyleyen bir konuşma yapan Sharp, OLED üretim hattına 864 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi. Sharp, geçtiğimiz yıl iPhone parça üreticisi Foxconn tarafından satın alındı ve 2019 yılında Zhengzhou Şe...
Asus Zenfone 3 sahipleri, sevdiğiniz cihazı Android 7.0 Nougat'a güncelleme zamanı geldi. Asus, yazılım güncellemesiyle hazır ve Filipinler'de kullanıma sunuldu bile. Ancak önümüzdeki saatler ve günler içinde kesinlikle daha fazla ülkeye yayılmış olacak. Android 7.0 Nougat günc...
Sony, USB-C'nin aslında iyi bir fikir olduğunu fark etti ve bu fikri en son şarj istasyonu serisine yerleştirdi. Zarif görünüşlü bu cihazın adı Sony DK60 olacak ve 39.99 £ veya 49 $ seviyesinde satışa sunulacak. (Türkiye'de yaklaşık 190 TL civarı fiyat etiketine sahip olabilir)...
Samsung Galaxy S8'de ilk kez yerini alacak yeni sanal asistanı üzerine çalışıyor ve buna Bixby adını verdiler. Bu, başlangıçta geçen yılın kasım ayındaki söylentilere göre tam olarak yeni bir bilgi değil. Bununla birlikte, şimdi Samsung'un resmi web sitesinde listeleniyor ve d...
Rockstar Games efsane oyunlar arasında yer alan Red Dead Redemption oyununun ikincisini duyurduğunda yer yerinden oynamıştı. Büyük merak ile beklenen oyunun oyuncular ile buluşacağı tarih hakkında önemli bir bilgi ortaya çıktı. Rockstar Games tarafından daha önce yapılan resmi a...
Samsung'un Güney Kore'deki merkezinden gelen yeni bir rapora göre, şirket, 2017'de yaklaşmakta olan Galaxy S amiral gemisi akıllı telefonunun (Galaxy S8 olarak anılacaktır) yaklaşık 60 milyon adet satmayı hedefliyor. Endüstri kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, "Teknoloji de...
Akıllı telefon pazarında benzer görünümlü cihazlar aldı başını gidiyor. Artık neredeyse her telefon birbirine benziyor. Fakat insanlar farklıdır. Bu iki ifade, sızdırılan bir HTC Vive videosunun açılış saniyelerinde görülüyor. İşte o zaman durum biraz ilginçleşiyor....
Yeni bir Xiaomi telefonunun canlı görüntüleri sızdırıldı. Sızıntı - bir Weibo postunun formunda geldi - akıllı cep telefonunun gümüş renkli versiyonu hem ön hem de arka tarafını ortaya koyuyor. Cihazın Redmi Note 4X olduğu söyleniyor. Bununla birlikte, bu görüntülerin o...
Temelde kusurlu bir sisteme sahip olan patent enstütüsü, yenilikleri açığa çıkarmak ve ulaşılabilir olmasında rol almak için ileriye dönük bir ruh ve yenilikçi fikirlerin oluşmasına katkıda bulundular. IFI CLAIMS'in patent verileri uzmanları geçtiğimiz yıl en çok patent alan...
Durağan bir tablet pazarında, Apple, baharla birlikte toplam üç yeni model hazırlıyor olabilir, KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun tahminlerine göre AppleInsider Pazar günü Apple tablet serisinde olası gelişmeleri ayrıntılı olarak açıklayan ve yatırımcılara gönderilen notu...