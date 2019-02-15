Samsung Galaxy S10 Plus, 20 Şubat’ta Galaxy S10 ve Galaxy S10e ile birlikte tanıtılacak. Söylentilere göre, seramik kaplı gövde ile gelecek telefon sınırlı sayıda olacak. Akıllı telefonun 12GB RAM ve 1 TB’lik büyük bir dahili depolama ile gelmesi bekleniyor.

Buna ek olarak da aynı bellek çeşidine sahip telefon bugün, AnTuTu kıyaslama platformunda görüldü. Ortalama 326 bin puan alarak, en iyi telefonlardan birisi olmuştur.

SM-G975F model numarası, yaklaşan amiral gemisi Galaxy S10 Plus akıllı telefonuna aittir. Exynos 9820 yonga seti ile desteklenmektedir.

Söylentilere göre Exynos işlemciye sahip sürüm ABD hariç birçok akıllı telefon pazarında kullanılacak. Diğer çoğu bölge ise Snapdragon 855 yonga setine sahip olan sürüme kavuşacak.

Akıllı telefon, QuadHD+ çözünürlüğünü destekleyecek 6.4 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. Bununla birlikte, telefonun AnTuTu listesi, 2280×1080 piksel varsayılan ekran çözünürlüğünü göstermektedir.

Akıllı telefona Android 9 Pie işletim sistemi önceden yüklenmiş şekilde gelecek.

AnTuTu skoru 326185 puan ile, 8nm işlemli Exynos 9820‘nin Kirin 980 ile aynı olduğunu ancak Snapdragon 855‘in gerisinde kaldığını gösteriyor.

Son raporlar ise, Galaxy S10 Plus cihazının arka tarafında 12 megapiksel+16 megapiksel+12 megapiksel üçlü kamera kurulumu olacağını ileri sürmektedir.

Buna karşılık 10 megapiksel+8 megapiksel çift ön kamera ile donatılacağı da söylenmektedir. 4.000mAh batarya ile gelecek. S10 Plus’ın standart sürümü 6GB RAM + 128GB depolama ve 8GB RAM + 512GB depolama beklek çeşitlerine sahip olacak.