Akıllı telefon dünyasında farklı kategori ürünleriyle çok sık karşılaşmaya başladık. Bu alanda adını sıkça duymaya başladığımız markaların standartlaşan devam serisi ürünlerinin dışında, alanda fark yaratan özel seri akıllı telefonlarda görmüyor değiliz. İşte bu tip telefonlardan bir tanesi de Smartisan R1 akıllı telefonları oldu.

Özellikle depolama kapasitesi konusunda oluşturduğu yapı ile fark yaratan Smartisan R1 akıllı telefonları, özellikleriyle kendi sınıfının en ilginç modellerinden biri olmayı da başardı. Hemen bir başka Çin markası olan Smartisan R1 akıllı telefonlarının özelliklerinden söz edelim. Öyle ki şaşıracağınız birçok detay var.

Smartisan R1 Nasıl Özelliklerle Geliyor?

Smartisan R1 akıllı telefonlarının en büyük farkı yeni modelin depolama alanı. Bu konuda uzunca bir bilgi paylaşımı yapacağız ancak öncelikle diğer özelliklere bakalım. Smartisan R1 modelinin ekran kısmında 6.17 inç kullandığını görüyoruz.

Geniş ekran formatıyla beraber gelen telefon, 18.7:9 ekran oranına sahip olarak geliyor. Çözünürlük değeri ise 2242 X 1080 olarak açıklandı. Bu çözünürlük değerinin ekran oranıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ve görüntü kalitesinin bir hayli arttırıldığını belirtelim.

Öyle ki telefonun renk gamı %96 olarak açıklandı. Snapdragon 845 işlemcilerini kullanan akıllı telefonların RAM bellek kapasitesi ise değişken olarak açıklandı. Modelin 6 GB ile 8 GB arasında değişen RAM bellekli modelleri bulunuyor. Bunun dışında depolama alanları da değişiyor. 8 GB RAM bellek miktarına sahip olan modelin hafızası ise 1 TB olarak açıklandı. Çift arka kamera kullanan yeni akıllı telefonun arka kamerasında 20 MP ve 12 MP değerinde çift arka kamera bulunuyor.

Ayrıca makine öğrenimi de kullanan telefonun 24 MP değerinde de ön kamerası olduğunu ekleyelim. Tam 1 TB hafızasının olması, 4K çekimlerde de kameranın oldukça uzun süreli çekimler yapmasını sağlamakta. Tüm bu özelliklerle ve 3600 mAh değerinde bataryasıyla beraber Smartisan R1 modelinin fiyatının ise 549 dolardan başladığını ekleyelim. 1 TB modelin fiyatı ise 1388 dolar olarak açıklandı.