10.5 inç iPad Pro’nun tasarımları sızdı

Apple’ın 10.5″ iPad Pro’yu piyasaya sürmeye hazır olduğunu biliyoruz ve Apple’ın bunu 5 Haziran ve 9 Haziran tarihleri arasındaki geliştirici konferansında yapacağına inanıyoruz. Elimizde mevcut olan 9.7 ve 12.9 Pro’ların piyasayada satın alınabilir olduğunu da hatırlatalım.

Ancak bugüne kadar cihazı herhangi bir biçimde veya formda görmedik. Kılıf üreticilerine verilen modeller (genellikle sızıntı görsellerinin paylaşıldığı yer) sayesinde, yeni iPad Pro’nun neye benzeyeceğini ilk görüyoruz.

Hâlâ öne yerleştirilmiş bir home düğmeli eğiklik-TouchID-sensörü, sol üst köşede bir LED flaşı olan bir kamera lensi ve üç mikrofon var.

Exclusive: 10.5‑inch iPad Pro (The model that case manufacturers received from the factory) 100% confirmed. Already in mass production. pic.twitter.com/5S9xNTLuZl — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 23 Mayıs 2017

Sızdırılmış görüntüler, sanatçı Benjamin Geskin’e ait. Elde ettiği modellerin kılıf üreticilerine verildiğini ve kılıf ve aksesuar tasarımında zaten kullanıldığını iddia ediyor.

Aşağıda, bize cihazın ölçeğiyle ilgili kapsamlı bir fikir vermeyi amaçlayan modellerden yaptığı bir taktik bulabiliriz.

10.5‑inch iPad Pro (Case manufacturers mockup) pic.twitter.com/i7qSWos4bf — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 23 Mayıs 2017

Nihayetinde Bay Geskin, bize ne bekleyeceğimize ilişkin nispeten bir fikir vermek için sızıntılardan bir görüntü hazırladı. 10.5 “iPad Pro, 9.7” iPad Pro’ya çok benziyor; ancak ekranın solundaki ve sağındaki yan çerçeveler daha incedir.

10.5-inch iPad Pro | Updated Render pic.twitter.com/5j4T614nO9 — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 23 Mayıs 2017

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