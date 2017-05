10.5 inç iPad Pro’nun tasarımları sızdı

Apple’ın 10.5″ iPad Pro’yu piyasaya sürmeye hazır olduğunu biliyoruz ve Apple’ın bunu 5 Haziran ve 9 Haziran tarihleri arasındaki geliştirici konferansında yapacağına inanıyoruz. Elimizde mevcut olan 9.7 ve 12.9 Pro’ların piyasayada satın alınabilir olduğunu da hatırlatalım.

Ancak bugüne kadar cihazı herhangi bir biçimde veya formda görmedik. Kılıf üreticilerine verilen modeller (genellikle sızıntı görsellerinin paylaşıldığı yer) sayesinde, yeni iPad Pro’nun neye benzeyeceğini ilk görüyoruz.

Hâlâ öne yerleştirilmiş bir home düğmeli eğiklik-TouchID-sensörü, sol üst köşede bir LED flaşı olan bir kamera lensi ve üç mikrofon var.

Exclusive: 10.5‑inch iPad Pro (The model that case manufacturers received from the factory)

100% confirmed. Already in mass production. pic.twitter.com/5S9xNTLuZl

— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 23 Mayıs 2017