10.5 inç Yeni iPad Pro haziran ayında geliyor

Beklenen yeni 10.5 inç Apple iPad Pro tableti çok kısa süre içinde tanıtılacak gibi görünüyor ve Haziran ayında olası bir resmi duyuruya ilişkin en son spekülasyonlar Tayvan’daki donanım üreticileri tarafından bir başka ipucuyu içeriyor. Digitimes’e göre, 10.5 inçlik iPad Pro‘nun seri üretimi mart ya da nisan ayında başladı ve elde ettiği hacim şu anda ayda 500.000 adet civarında. Ayrıca, tedarik zincirinin üreticilere yönelik bileşen sevkiyatı son dönemde arttığından, Temmuz ayında 600.000 adet seviyesine ulaşması bekleniyor.

Fabrikalarda böyle bir hacim artışının mantıklı sebebi (elbette bir gerçekse) beklenen pazar talebi olabilir, dolayısıyla bir açıklama yapılmasını beklemek mantıklıdır – büyük olasılıkla haziran’da şirketin WWDC‘sinde tanıtılacak. Üretim artışı, pazardaki kullanıcıların Apple’ın yeni 10.5-inç iPad Pro‘yu 2017’de beş ila altı milyon adede ulaştıracağını tahmin etmesi için gerekli zeminleri de sunuyor.

10.5″ iPad Pro, bu yılın başlarında piyasaya çıkan daha ucuz iPad modelinin biraz daha büyük bir versiyonu olmayacak. Yeni tablet, A10X yonga setine sahip olmak ve alışılmadık derecede ince çerçeveler kullanmakla birlikte, Apple Kimlik Modülü ve Apple Kalemi için destek mevcut “Pro” markalı tabletlerin tüm avantajlarına sahip olacağı söyleniyor.

Bununla birlikte, Apple’ın beklenen resmi duyuru yapılıncaya kadar söylentilerin hepsi hala tartışılabilir. 10.5-inç iPad Pro‘nun ne zaman piyasaya çıkacağını hâlâ bilmiyoruz. Ama umarım, bu sefer uzun süre değil.