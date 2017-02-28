10 Dolarlık Raspberry Pi Zero W, Wi-Fi ve Bluetooth Desteği ile Geliyor

Raspberry Pi Vakfı, ürününün beşinci yılını kutlarken sadece 10 dolarlık fiyatıyla Wi-Fi 802.11n ve Bluetooth 4.0‘u bir arada sunan Raspberry Pi Zero‘nun ucuz bir çeşidini duyurdu.
Kablosuz bağlantı seçenekleri dışındaki başka herhangi bir değişiklik bulunmamakta. Bununla birlikte, kullanıcıların mikro USB bağlantı noktasına aksesuar bağlamanın ötesinde, daha fazla cihaza bağlanmalarını sağlayacak olan Wi-Fi ve Bluetooth’un sadece orijinalinden 5 dolara daha fazla eklenmesi en büyük artısı.
Raspberry Pi Zero W‘nin özelliklerinin tam listesi şöyle:
Zero W ile birlikte, Raspberry Vakfı cihazla birlikte sunulan çeşitli resmi kutuları da duyurdu. Yeni kart stoklara bağlı olarak mevcut Raspberry Pi Zero distribütörlerinden satın alınabilir.