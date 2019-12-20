10 Milyon Kullanıcıya ve 33 Telefona Huawei EMUI 10 Güncellemesi!

Bugünün erken saatlerinde (20 Aralık 2019), akıllı telefon üreticisi Huawei, son EMUI 10 sistem güncellemesinin 10 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Rakam ayrıca şirketten 33 farklı akıllı telefon modeline yayılıyor.

Çin teknoloji devinin Android 10 tabanlı EMUI 10 özel güncellemesinin 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından alındığını açıklamasından sonra, büyük sayı birkaç hafta sonra geldi; Büyük güncellemenin hızlanmasını gösteren vitrinden bahsediyoruz. Başlangıçta, EMUI 10, Huawei Mate 30 serisi ile birlikte piyasaya giriş yaptı. Huawei ve bağlı kuruluşu Honor‘un en üst düzey akıllı telefonlarında bulunan tüm yeni yükseltmeleri ve özellikleri destekledi.

Resmi listeye göre, şirketten 30’un üzerinde akıllı telefon modeli güncellemeyi alacak. Bunlar ayrıca, hangi grubu önce güncellemeyi alacağına bağlı olarak farklı gruplara ayrıldı. Şu anda, Huawei telefonlarının güncellemeyi alan ilk dalgası P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X ile Mate 20 Porsche Sürümü’nü içeriyor.

Güncellemenin kullanıma sunulduğu en yeni cihazlar arasında Mate 20 X (5G), Mate RS Porsche Tasarımı, Mate 10 Porsche Tasarımı, Mate 10 Pro, Mate 10, P20 Pro, P20, Nova 4e, Honor 20i, Honor 10 yer alıyor. Ayrıca, Huawei’nin Nova 5 Pro ve Honor 8X‘i EMUI 10 için dahili beta testi altında bulunan telefonlar arasında. Bunları, yakında Nova 5, Nova 5i Pro, Nova 5i, Nova 5z, Huawei 10S, Honor 20S ve Honor 20 Youth Edition takip edecek.