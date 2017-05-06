Her 10 Saniyede Yeni Bir Android Malware Bulunuyor

Güvenlik şirketi G Data, her 10 saniyede bir yeni bir Android malware parçasının keşfedildiğini söylüyor. Bu hızda, şirket yıl sonuna kadar 3.500.000 yeni zararlı Android dosyasının olacağını öngörüyor.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar ve tabletli kullanıcılar için tehdit seviyesi yüksek. G DATA güvenlik uzmanları 2017 yılı için yaklaşık 3,5 milyon yeni Android kötü amaçlı yazılım uygulaması bekliyorlar.

Şirket, kullanıcıların yalnızca küçük bir azınlığının Android‘in en son sürümünü kullanmasıyla riskin arttığını söyledi.

Akıllı telefon ve tablet kullanıcılarının yalnızca yüzde 4.9’u, Ağustos 2016’dan beri piyasaya sunulan Android 7’ye sahip. Yüzde 20’lik kesim sürüm 4.4, yüzde 32’lik kesim sürüm 5 ve yüzde 31,2’lik kısım Android 6.0 kullanıyor. Sorun, üçüncü taraf sağlayıcıların yeni işletim sistemini eski cihazlar için uyarlamaması.

G Data‘ın Android cihazlar için anti-virüs yazılımı sattığına dikkat edilince verilen sayılardan biraz şüphe duymamak elde değil. Fakat her zaman ki gibi cihazınızı güncel tutmak ve sadece Google Play mağazasından güvenililr geliştiricilerin uygulamalarını indirmek her zaman için daha güvenli.