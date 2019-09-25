100 Megapiksel Kameraya Sahip Xiaomi Mi Mix 4 Geliyor!

Dün sabah Xiaomi, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Xiaomi Mi Mix Alpha, Mi TV Pro ve MiUI 11 ürünlerini duyurdu. Birçoğumuz Vivo‘nun telefonuna benzer şekilde şelale ekran tasarımına sahip bir Xiaomi Mi Mix akıllı telefonunu bekliyorduk.

Çinli firma, 360 derecelik ekrana sahip Mi Mix Alpha ile bizi şaşırttı. Neredeyse her yeri ekran olacakken, Sapphire Glass kamera şeridi buna engel oldu. Bu eşsiz tasarıma sahip olan Mi Mix Alpha’nın yeni nesil Mi Mix 4 olacağına inanılıyordu.

Tabi ki bu durum değişiyor. Popüler bir kaynak olan Ice Universe, Xaiomi Mi Mix 4’ün hala yapım aşamasında olduğunu ve yakında geleceğini iddia etti. Tam olarak çıkış tarihi hakkında bir açıklama yok. Bununla birlikte, cihazın Samsung’un aynı 108MP kamera sensörünü kullanacağını ima etti.

Xiaomi Mi Mix 4

Belirli ayrıntılara sahip olmasak da, Xiaomi’nin yalnızca Mix Alpha ile kullanıcıların nabzını kontrol etmek istemiş olabilir. Belki de Galaxy Fold telefonuna rakip olan yeni bir katlanabilir telefon da olabilir. Belki de Xiaomi Mi Mix 4’ün Mix Alpha’ya benzer bir tasarım elde etmesi de olası.

Ayrıca telefonun Snapdragon 855 Plus yonga seti ile desteklenmesi bekleniyor. Ancak bu Xiaomi’nin cihazı ne zaman tanıtacağına bağlı. Önceki raporlar, Xiaomi MIX 4’ün 4500 mAh batarya ile geleceğini ve 40W hızlı şarjı desteklediğini gösteriyor. Ayrıca 90Hz’lik bir ekrandan da faydalanabilir.