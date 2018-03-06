Değişen ve gelişen teknolojiyle beraber akıllı telefonlar hayatımızın odak noktasına oturuverdiler. 2018 yılında alabileceğiniz 1500 TL civarı en iyi akıllı telefonlar listesini sizler için hazırladık. Bu listemiz yeni modeller piyasaya çıktıkça güncellenecektir.

Listemiz popüler ticaret sitelerinde cihazların aldıkları puanlar baz alınarak hazırlanmıştır.

Nokia 6 – 1135 TL

Nokia 6’yı Mat Siyah, Temperli Mavi, Bakır, Gümüş ve Arte Siyah olmak üzere farklı renklerde satın alabiliyorsunuz. Nokia’nın bu modeli eloksallı 6000 serisi alüminyum metal bir gövdeye sahip, yalnızca anten hatları plastik malzeme içeriyor.

Ön tarafında 8 megapiksel kamerası bulunan cihaz, 5.5 inçlik 1080p IPS LCD panele sahip. Alt tarafında bir dizi kapasitif arka ve genel çoklu görev düğmesine ek olarak kapasitif parmak izi algılayıcısı/ev düğmesi yer alıyor. Arka tarafında ise f/2.0 diyaframa sahip 16 megapiksellik kameraya ek olarak çift tonlu LED flaş modülü yer alıyor. Cihazın standart yapılandırması 3GB RAM ve 64GB depolama alanı sunarken, cihazın 4GB RAM ve 64GB depolama alanı bulunan versiyonu da bulunuyor. Nokia 6 microSD kart desteği de sunuyor.

Selfie Kamera: 8.0 MP

RAM Kapasitesi: 3GB RAM

Dahili Hafıza: 32 GB

Pil Gücü: 3000 mAh

Ekran Boyutu: 5.5 inç

Kamera Çözünürlüğü: 16 MP

İşlemci Kapasitesi: 1,4 GHz Octa Core

Samsung Galaxy C7 – 1196 TL

Galaxy C7, Corning Gorilla Glass 4 ile korunan 5,7 inç Full HD çözünürlük sunan IPS LCD bir ekran taşıyor. Cihazın ekran parlaklığı ve hassasiyeti son derece iyi. IPS Panel teknoloji sayesinde zengin siyahlara erişebiliyorsunuz.

Cihazın ön tarafında 8 megapiksellik selfie kamera bulunuyor. Geniş açılı lensi ve yazılımsal özellikler sayesinde başarılı öz çekimler yapabildiğiniz gibi Full HD video kaydı da alabiliyorsunuz. Galaxy C7’nin arka tarafına geçtiğimizde ise f/1.9 diyafram açıklığı sunan 16 megapiksellik bir kamera ile karşılaşıyoruz. Işık hassasiyeti başarılı olan kamera ile 1080p çözünürlüğünde video kaydı alabiliyorsunuz. Çift tonlu led flaş desteği sayesinde karanlık ortamlardaki renk patlamalarının önüne de geçebiliyorsunuz.

3.300 mAh bataryası, hızlı şarj özelliği ile gelen cihazda 8 çekirdekli Snapdragon 625 işlemci bulunuyor. Grafik birimi tarafında Adreno 506 tercih edilen cihazda 4 GB RAM yer alıyor. Bu donanım ile Google Play üzerinde bulunan oyunları rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Cihazın parmak izi okuyucuya sahip olduğunu da belirtelim.

Selfie Kamera: 8.0 MP

RAM Kapasitesi: 4 GB RAM

Dahili Hafıza: 32 GB

Pil Gücü: 3300 mAh

Ekran Boyutu: 5.7 inç

Kamera Çözünürlüğü: 16 MP

İşlemci Kapasitesi: 2,0 GHz Octa Core

Samsung Galaxy C8 – 1299 TL

Samsung’un orta segmente çift kamerayı getiren cihaz, 13 megapiksel ve 5 megapiksel çözünürlüğe sahip sensörler sunuyor.

5.5 inç ekran büyüklüğündeki ekran Super AMOLED panele sahip. Sekiz çekirdekli MediaTek Helio P20 işlemciden güç alıyor. Android 7.1 ile kutusundan çıkan cihaz 3000 mAh hafıza ve parmak izi okuyucuya sahip.

Samsung Galaxy C8 Teknik Özellikleri

Selfie Kamera: 16 MP

RAM Kapasitesi: 3 GB RAM

Dahili Hafıza: 32 GB

Pil Gücü: 3000 mAh

Ekran Boyutu: 5.5 inç

Kamera Çözünürlüğü: 13 MP + 5 MP

İşlemci Kapasitesi: 2,4 GHz Octa Core

LG Q6 – 1310 TL

Bu cihazı mini G6 olarak da adlandırabiliriz. G6’dan daha uygun bir fiyata sahip olan cihaz gücünü Snapdragon 435 sistem yongasından alıyor. LG G6’da gördüğümüz çift kamera ve su geçirmezlik özelliği bu telefonda yer almıyor.

Parmak izi tarayıcısı da yer almayan LG Q6’da yüz tanıma özelliğine yer verilmiş. 5.5 inç 1080p LCD ekranı bulunan cihaz, 18:9 oranına sahip. Ekran biraz uzun olduğu için 1080x2160px Full Vision görüntü alabiliyorsunuz. Cihazın en göz alıcı özelliği LG G6’da olduğu gibi Q6’da da köşeler yuvarlanmış. Ekran renk dengesinde mavilerin daha yoğun olduğunu da belirtelim.

Cihazın arkasında f/2.2 diyaframa sahip 13 megapiksellik bir adet kamera bulunurken, selfie tarafında 5 megapiksellik bir modül tercih edilmiş. Snapdragon 435’ten güç alan cihazın günlük kullanımda bile zaman zaman ısındığını belirtelim.

Selfie Kamera: 5.0 MP

RAM Kapasitesi: 3GB RAM

Dahili Hafıza: 32 GB

Pil Gücü: 3000 mAh

Ekran Boyutu: 5.46 inç

Kamera Çözünürlüğü: 13 MP

İşlemci Kapasitesi: 1,4 GHz Octa Core

Huawei P9 Lite 2017 – 1321 TL

Fiyat/performans açısından dikkat çeken modellerden biri olan Huawei P9 Lite 2017’e de listemizde yer vermeye karar verdik.

5.2 inç ekran boyutunda Full HD çözünürlük sunan cihazda, 2.5D cam teknolojisi kullanılmış. Huawei’nin kendi üretimi olan 8 çekirdekli Kirin 655 işlemcisinden güç alan model, 3 GB RAM, Mali-T830MP2 grafik birimi, microSD kart desteği, 3000 mAh batarya ve 16 GB dahili depolama alanı sunuyor.

Arka tarafında f/2.2 diyafram değerine sahip 12 megapiksellik arka kamera yer alırken, selfie tarafında f/2.0 diyafram değerine sahip 8 megapiksellik bir kamera bulunuyor. EMUI 5.0 arayüzünü kullanan cihaz, Android 7.0 işletim sistemine sahip.

Huawei P9 Lite 2017 Teknik Özellikleri

Selfie Kamera: 8.0 MP

RAM Kapasitesi: 3GB RAM

Dahili Hafıza: 16 GB

Pil Gücü: 3000 mAh

Ekran Boyutu: 5.2 inç

Kamera Çözünürlüğü: 12 MP

İşlemci Kapasitesi: 1,7 GHz Octa Core

Lenovo P2 – 1379 TL

Lenovo’nun 5.100 mAh bataryası ile dikkatleri üzerine çeken P2 modeline de listemizde yer verme kararı aldık. Cihazın özelliklerine kısaca değineceğiz.

Lenovo P2, 5.5 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlük sunan AMOLED ekran ile beraber geliyor. Aynı zamanda bu ekran 401 ppi değerine sahip, görüntüleri son derece keskin bir şekilde sunan cihazın ekran kasa oranı da %71.7 seviyesinde. Ekranın çizilme ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 3 ile korunduğunu da ekleyelim.

Kutusundan Android 6.0 Marshmallow ile çıkan cihaz, Android 7.0 Nougat sürümüne güncellenebiliyor. Qualcomm’un 2.0 GHz hızındaki Snapdragon 625 işlemcisinden güç alan P2, grafik birimi olarak Adreno 506 kullanıyor. Google Play’de yüksek grafikleri bulunan oyunları bu cihaz ile Full HD çözünürlükte rahatça oynayabiliyorsunuz.

Son olarak cihazın f/2.0 diyafram değerine sahip 13 megapiksel çözünürlüğe sahip kamerası bulunduğunu ve selfie tarafında ise 5 megapiksellik bir modülün tercih edildiğini belirtelim. Lenovo P2 tüm bu özelliklere ek olarak parmak izi okuyucu ve hızlı şarj özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Selfie Kamera: 5.0 MP

RAM Kapasitesi: 4 GB RAM

Dahili Hafıza: 32 GB

Pil Gücü: 5100 mAh

Ekran Boyutu: 5.5 inç

Kamera Çözünürlüğü: 13 MP

İşlemci Kapasitesi: 2,0 GHz Octa Core

Huawei P10 Lite – 1549 TL

Çinli üreticinin P10 modeli ile modeli ile benzerlikler gösteren Lite modeli olan Huawei P10 Lite 4 GB RAM, Kirin 658 işlemci ve Mali T-832MP2 grafik birimi ile karşımıza çıkıyor.

Arka tarafında f/2,2 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksellik kamera bulunan cihazın ön tarafında f/2,0 diyaframa sahip 8 megapiksellik selfie kamerası yer alıyor. 64 GB dahili depolama özelliği bulunan cihazın hafızası microSD kartı desteği sayesinde yükseltilebiliyor.

5,2 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlük sunan IPS LCD ekranı bulunan cihaz, ortalama denebilecek 3000 mAh batarya ile kutusundan çıkıyor. Cihazın hızlı şarj ve parmak izi okuma özelliği olduğunu da belirtelim.

Selfie Kamera: 8.0 MP

RAM Kapasitesi: 4 GB RAM

Dahili Hafıza: 32 GB

Pil Gücü: 3000 mAh

Ekran Boyutu: 5.2 inç

Kamera Çözünürlüğü: 12 MP

İşlemci Kapasitesi: 2,36 GHz Octa Core

Huawei Mate 10 Lite – 1649 TL

Mate 10 Pro modelinden farklı olarak yekpare metal kasaya sahip olan cihaz, oval hatlar taşıyor. Siyah, mavi ve altın renk seçenekleriyle karşımıza çıkan model, en kalın olduğu noktada 7.5mm kalınlıkta ve 164 gram ağırlığında. Yenilikçi bir cihaz olarak karşımızda olmasına rağmen Mate 10 Lite USB Type-C yerine microUSB girişine sahip.

5.9 inç boyutundaki ekranda Full HD+ çözünürlük sunan cihazda IPS LCD panel terciih edilmiş. Donanım tarafındaysa cihaz gücünü Kirin 659 işlemcisinden alıyor. İşlemcinin dışında 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı ve microSD kart desteği bulunnuyor.

Telefonun arka tarafında f/2,2 diyafram değerine sahip olan 16 MP ve 2 MP kamera yer alıyor. Cihazın ikincil kamerası derinlik algılıyor. Mate 10 Lite sunduğu portre modu ile rakiplerine kıyasla iyi bir iş çıkardığını rahatça söyleyebiliriz.

Selfie Kamera: 13 MP + 2 MP

RAM Kapasitesi: 4 GB RAM

Dahili Hafıza: 64 GB

Pil Gücü: 3240 mAh

Ekran Boyutu: 5.9 inç

Kamera Çözünürlüğü: 16 MP + 2 MP

İşlemci Kapasitesi: 2,36 GHz Octa Core

iPhone SE – 1799 TL

Apple zaten başarıya ulaşmış tasarımda herhangi bir oynama yapmadan iPhone SE’yi iPhone 5-5S görünümünde piyasaya sunuyor. Kompakt boyutları ve hafifliği iPhone SE’nin en önemli artıları arasında bulunuyor. Bu cihazı tek elinizde rahatlıkla kavrayabiliyor, düşürme derdine düşmeden rahatça kullanabiliyorsunuz.

1500 TL’nin biraz üzerine çıkarak, uzun yıllar kullanacağınız bir telefon almak istiyor ve Apple ekosistemine dahil olmayı arzuluyorsanız, bu cihazı hiç düşünmeden satın alabilirsiniz.

Selfie Kamera: 1.2 MP

RAM Kapasitesi: 2 GB RAM

Dahili Hafıza: 32 GB

Pil Gücü: 1624 mAh

Ekran Boyutu: 4 inç

Kamera Çözünürlüğü: 12 MP

İşlemci Kapasitesi: 1,84 GHz Octa Core

BONUS: Xiaomi Redmi Note 4 – 899 TL

Daha düşük fiyatlı bir seçenek arayan kullanıcılarımız için de bir model eklemek istedik. Karşınızda Xiaomi Redmi Note 4!

Xiaomi Redmi Note 4’te MediaTek helio X20 işlemci ve Adreno 506 grafik birimi yer alıyor. Cihazda 14nm FinFet işlemci teknolojisi kullanılmış. Üretici firma bir önceki model olan Redmi Note 3’e göre %25 artırılmış batarya ömrü sunduğunu da belirtiyor.

FinFet teknolojisi ısı yönetiminde de yardımcı olurken, Redmi Note 4 üst düzey oyunlar oynarken bile pek fazla ısınmıyor. Cihazın 32 GB’lık modeli microSD kart desteği de sunuyor. Cihazın 5.5 inç büyüklüğündeki ekranı Full HD çözünürlük sunuyor.

Arka tarafında 13 megapiksellik kamerası bulunan cihaz otomatik odaklama yapabiliyor. Ön tarafta ise 5 megapiksellik selfie kamerası 85 dereceye kadar fotoğraf çekimi yapabiliyor. 4100 mAh gücünde bataryası bulunan cihaz gün boyu kullanım vaat ediyor.

Selfie Kamera: 5.0 MP

RAM Kapasitesi: 3 GB RAM

Dahili Hafıza: 32 GB

Pil Gücü: 4000 mAh

Ekran Boyutu: 5.5 inç

Kamera Çözünürlüğü: 13 MP

İşlemci Kapasitesi: 2,0 GHz Octa Core

Dilerseniz telefon karşılaştırma aracını kullanarak uygun olan telefonları karşılaştırabilirsiniz.