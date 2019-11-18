1000 TL Altı Akıllı Saatler ve Tüm Özellikleri

Akıllı saat alacak kullanıcılar için en iyi 1000 TL altı akıllı saatler ve bu saatlerin teknik özellikleri.

Akıllı saatler, tıpkı akıllı telefonlar gibi son dönemin popüler ürünleri arasında yer alıyor. Bu alanda da tıpkı akıllı telefonlar gibi güncellemeler yapılıyor ve sürekli yeni modellerle karşı karşıya kalıyoruz. Alternatif çok olunca, seçim de zor oluyor. Bu yazımızda akıllı saatler için bazı alternatifler seçeceğiz ve belli bir bütçe ile hangi modelleri tercih edebileceğiniz konusunda sizlere yardımcı olacağız. Sözü daha fazla uzatmadan en iyi 1000 TL altı akıllı saatler ve bu saatlerin özelliklerine yer vereceğimiz listemize geçelim.

Listemize başlamadan önce seçimlerimizi genelde markalardan yapacağımızı ekleyelim. 1000 TL altı akıllı saat modelleri içerisinde çok alternatifiniz var ancak Samsung, Huawei gibi markaların saatleri konusunda çok alternatifiniz yok.

Genelde 1000 TL altı modellerde markasız ya da tanınmayan Çin markalarının birçok saati ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Fakat bu saatler genelde dayanıklı olmayan modeller. Biz daha çok marka güvencesi altında olan modellere yer vereceğiz.

Xiaomi Amazfit Verge Lite

Yer vereceğimiz ilk model Xiaomi Amazfit serisi akıllı saat modellerinden biri olacak. Sade tasarımı ve dikkat çeken teknik özellikleri ile kendinden söz ettiren saatin detaylarına bakalım.

Tasarım

Tamamen dairesel bir tasarıma sahip olan Xiaomi Amazfit Verge Lite modelinin biraz kalın bir çerçeve yapısı olduğunu da eklemek gerekiyor. Standart modellere göre biraz daha kalın bir çerçeve kullanılmasının nedeni dayanıklılığı artırmak. Zaten markanın suya ve toza karşı tam koruma sunduğunu görmekteyiz.

Bu modelde IP68 sertifikası var. Kasa boyutu kısmında ise 43 mm tek boy seçeneğine yer veriliyor. 12.6 mm kalınlıkla beraber, 46 gram gibi ideal bir ağırlık değeri var. ABS malzemeden kordon ve kasa çerçevesine sahip olan Xiaomi Amazfit Verge Lite beyaz ve gri renk seçenekleri sunuyor. Kordonların değiştirilebilir olduğunu da ekleyelim.

Ekran

Dairesel ekran tasarımlarında genelde geniş bir yüzey görüyoruz. Xiaomi Amazfit Verge Lite modelinde de yine geniş bir yüzey alanı var. Saatin 1.3 inçlik ekranında 360 X 360 piksel değeri sunuluyor. AMOLED ekran panelinin kullanıldığı ekran, hem renkli hem de çoklu dokunmatik ekran özelliği ile geliyor. Ekran koruması konusunda ise Gorilla Glass 3 camları dikkat çekiyor.

Özellikleri

Serinin işlemcileri kısmında Xiaomi net bir açıklama yapmadı. Sadece 16 KB RAM miktarının bulunduğu saattin depolama birimi ise 64 MB. Kamera ve mikrofon özellikleri bulunmayan akıllı saat, ivmeölçer, kalp atış sensörü, ortam ışığı sensörü olmak üzere 3 farklı sensör bulunduruyor. IP68 sertifikasına sahip olan akıllı saat tarafından desteklenen aktivite takipleri şu şekilde:

Merdiven Tırmanma

Futbol

Tenis

Yürüyüş

Tırmanış

Kayak

Bisiklet

Eliptik Bisiklet

Koşu

Bunun dışında komutlar Xiaomi Amazfit Verge Lite modelinin servis ve uygulamaları ise şöyle sıralanabilir:

Takvim

Kalori Takip

Telefonumu Bul

Akıllı Sesli Asistan

SMS görüntüleme

Hareketsizlik için uyarı

Bildirim gösterimi

Uyku takibi

Telefon arama özelliği

Teknik özellikler kısmında son detayımız ise akıllı saat modellerinin bağlantı türü olacak. Saat Bluetooth 5.0 teknolojisini destekliyor. Bunun dışında GPS desteği de bulunmakta.

Pil

Akıllı saatler için en önemli etkenlerin başında piller geliyor. Xiaomi Amazfit Verge Lite modelinin listemizde yer almasının başlıca nedeni de zaten pil durumu. Saatin 390 mAh değerinde kablosuz şarj destekli pili var ve bu pille beraber kullanıma bağlı olarak 20 güne kadar dayanma süresi sunuluyor.

Fiyat

Ucuz modellerden biri olan Xiaomi Amazfit Verge Lite, 600 TL ile 650 TL arasında değişen fiyat aralığına sahip.

1000 TL altı akıllı saatler içerisinde en çok tercih edeceğiniz modellerden biri olacağını düşündüğümüz Huawei Watch GT Sport akıllı saat modelleri, özellikle teknik açıdan çok başarılı modellerden bir tanesi. Zamanında Apple Watch modellinde rakip olarak gösterilmiş olan bir saat serisinden söz ediyoruz.

Tasarım

Tamamen dairesel bir çerçeve tasarımı benimseyen Huawei Watch GT Sport, üst kısımda saat çizgilerinin yer aldığı bir çerçeve yer alıyor. Kasanın hemen yanında yer alan iki ayrı fiziksel tuş olduğunu görmekteyiz. Geniş kasanın arka kısmında ise 4 noktalı bir kalp ritim sensörü bulunuyor.

Ölçülere geçtiğimiz zaman ise kasa kısmında 46.5 mm boyutu öne çıkıyor. Kalınlık kısmında ise 10.6 mm gibi bir kalınlık değeri bulunuyor. 46 gram gövde ağırlığına sahip olan seri, paslanmaz çelik dış çerçeveden ve seramik arka yüzeyden oluşmakta.

Ekran

Huawei Watch GT Sport ekran özellikleri kısmında, eski amiral gemisi modellerinin sahip olduğu özellikleri sunuyor. Yani ekran kısmında başarılı bir akıllı saat var. 1.39 inçlik dairesel ekranda 454 X 454 piksel çözünürlük değeri söz konusu. Piksel yoğunluk değeri kısmında ise 326 PPi değerine yer veriliyor. AMOLED ekran panelinin kullanıldığı serinin, renk sayısı ise 16M.

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Teknik Özellikler

Huawei Watch GT Sport akıllı saat modelinde yer verilen donanım özellikleri de oldukça başarılı. Uygun fiyatlı akıllı saat serileri içerisinde bu modelin iyi bir yeri olmasını sağlayan donanım özelliklerinde ilk dikkat çeken ise ARM Cortex M4 işlemcileri.

ARM tabanlı işlemcinin yanında 16 MB RAM miktarına yer veriliyor. Depolama alanı kısmında ise 128 MB dahili hafıza bulunmakta. Akıllı saatin tüm özelliklerini karşılayabilecek olan özelliklere sahip olan serinin diğer detaylarına bakalım.

Saatte yer alan sensörler:

Altimetre

Barometre

Ortam ışığı sensörü

Kalp Atış Hızı sensörü

İvmeölçer

Jiroskop

Pusula

Saatin sunduğu uygulamalar ve servisler ise şöyle:

Huawei TruSleep 3.0

Yüzme takip

Koşu takip

Yürüyüş takip

Tırmanış takip

Bisiklet sürüş modu

Yüzme takip modu

Hava durumu

Akıllı koç

Uyku monitörü

Hareketsizlik uyarısı

Kalori takip

Gelen çağrıları cevaplama

VO2Max

SMS ve bildirim görüntüleme

Pil

Akıllı saat içerisinde yer alan pilin kapasitesi 420 mAh olarak açıklandı. Bu değer bir saat için çok yüksek bir pili işaret ediyor olsa da kullanıma göre pil dayanma süresi değişiyor. Genel olarak pil dayanma süresi ise 30 gün olarak belirlenmiş.

Fiyat

Fiyatlar e-ticaret sitelerine göre değişiklik gösterebilir. 930 TL ile 960 TL arasında değişen rakamlar sunulmakta.

Yine bir Xiaomi akıllı saat modellerinden biri olan Amazfit GTR, bir 42 mm kasalı modellerden birisi. Tıpkı diğer akıllı saat modellerinin sahip olduğu bir dairesel çerçeve karşımıza çıkıyor.

Tasarım

Tasarım bölümü akıllı saatler için en çok dikkat çeken bölüm olarak nitelendirilebilir. Sadece saati işlevi için değil, bunun yanında şık bir aksesuar olarak da kullanıyoruz. Amazfit GTR bu şıklığı sağlayan bir akıllı saat.

Tamamen dairesel tasarıma sahip olan serilerden biri olan Amazfit GTR 42mm, metal bir çerçeveye sahip. Ekranın hemen yanında yer alan iki adet fiziksel tuş bulunuyor. Kasa boyutu olarak ise 42.6 mm kasanın dikkat çektiğini görmekteyiz. Kalınlık kısmında ise diğer modellerden daha ince bir model söz konusu. Saatin kalınlığı 9.2 mm.

Ekran Özellikleri

Ekran kısmında dairesel tasarım kullanan akıllı saatlerin önemli bir artısı var. Dairesel tasarım kullanan akıllı saat modellerinde sabit bir çözünürlük değeri var. Bu sayede renk doygunluğu daha iyi bir şekilde sağlanıyor.

Yani PPi değeri yüksek tutuluyor. Bu seride de aynı durum söz konusu. 1.2 inçlik bir ekranın kullanıldığı akıllı saat, 390 X 390 piksel çözünürlük değerinde. 326 PPi değerinin sunulmasını sağlayan çözünürlük değerinin dışında ekranın teknolojisinin ise AMOLED olduğunu da ekleyelim. Ekran paneli kısmında koruma için ise Gorilla Glass 3 camları kullanılıyor.

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Teknik Özellikler

Standart bir işlemci ve RAM sistemine sahip olan akıllı saat, aktivite takibi ve etkinlik takibi için birçok sensöre sahip. Saatin içerisinde yer alan sensörler ise şöyle:

Kalp atış sensörü

Jiroskop

Pusula

İvmeölçer

Ortam ışığı sensörü

Pusula

İşin uygulama ve servis kısmına geçtiğimiz zaman ise yine iddialı bir model ile karşı karşıya kalıyoruz. Sunulan uygulamalar ve servisler ise şöyle:

Yüzme Takibi

Yürüyüş Takibi

Koşu Takibi

Kardiyo Takibi

Fitness Takibi

Kayak Takip

Bisiklet Takip

Tırmanış Takip

Eliptik Bisiklet Takip

Geri sayım sayacı

Alarm

Telefonumu Bul

Kalori Takip

Hareketsizlik Uyarısı

Müzik Çalar Kontrolü

Hava Durumu

Uyku Takibi

Kronometre

Bildirimleri Görüntüleme

50 metreye kadar su geçirmezlik

Pil

Amazfit GTR 42mm akıllı saat modelinin içerisinde 195 mAh değerinde pil var. Kablosuz şarj olabilen pil, 34 güne kadar dayanma süresi sunuyor. Fakat kullanıma bağlı olarak bu süre değişiklik gösterebiliyor.

Fiyat

Saatin e-ticaret siteleri üzerinden sunulan fiyatı 900 TL ile 1000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Huawei markasının alt markası olarak bilinen Honor’un en iddialı akıllı saatlerinden biri olan Honor Watch Magic, hem şık hem de teknik açıdan donanımlı bir akıllı saat.

Tasarım

Genelde dairesel tasarıma sahip olan akıllı saat modellerinden söz ettik. Zaten bu segment içerisinde yer alan akıllı saat modellerinde genelde dairesel tasarımın kullanıldığını görüyoruz. Kasa boyutu kısmında 42 mm ile 43 mm arasında bir değer olan 42.8 mm kasa sunulmakta.

Tam dairesel kasanın çerçevesi kısmında ise paslanmaz çelik kullanılmakta. Kayış seçiminde de deri seçimi yapabildiğinizi belirtelim. Ayrıca saat 50 metreye kadar suya dayanıklı. Bu sayede yüzme takibi özelliği kullanılabiliyor.

Ekran

Honor Watch Magic ekran özelliklerinde de AMOLED panel kullanmakta. 1.2 inçlik bir panelin kullanıldığı akıllı saatin çözünürlük değeri 390 X 390 piksel. Görüntünün kalitesini arttırmak adına sunulan piksel yoğunluk değeri ise 326 PPi. Bu modelde bildirim ışığı özelliği söz konusu değil.

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Teknik Özellikler

İşlemci çekirdekleri kısmında ARM Cortex M4 işlemcilerinin yer aldığı saat, tıpkı Huawei Watch GT modelinde olduğu gibi 16 MB bellek bulunduruyor. Dahili olarak sunulan depolama birimi 128 MB. Teknik özelliklerden uygulama ve servis özelliklerine geçiş yapalım. Teknik özellikler için paylaşabileceğimiz detaylar şöyle:

Bisiklet Takip

Koşu Takip

Yüzme Takip

Yürüyüş Takip

Tırmanış Takip

Fitness Takip

Çoklu Spor Modu Değerlendirme Sistemi

Huawei TruSleep 2.0

TruSeen 3.0

Adımsayar

Geri sayım

Pil

178 mAh değerinde pil kapasitesine sahip olan akıllı saat, en yoğun kullanımda 10 saatlik bir kullanım kapasitesine sahip. Eğer saati sadece saat özelliği için kullanırsanız, bekleme süresi de 168 güne kadar çıkış yapabiliyor.

Fiyat

Honor Watch Magic satış fiyatı sitelere göre değişmekle beraber 950 TL ile 999 TL arasında bir fiyat sunulmakta.

1000 TL altı akıllı saat modelleri içerisinde belki de en iddialı modellerden birisi de Samsung tarafından kısa süre önce pazara sokulan Samsung Galaxy Watch Active akıllı saatleri. Gerek tasarım gerekse de yetenekleri beğeni toplayan modelin detaylarına bakalım. Bu kez iddialı bir akıllı saat ile karşı karşıyayız.

Tasarım

Yine tasarım kısmında dairesel bir kasa var. 39.5 mm yani ortalama 40 mm bir kasa boyutunun kullanıldığı akıllı saatin, 10.5 mm kalınlığı var. Gövde malzemesi kısmında alüminyum bir çerçeveye yer veriliyor. Gövde ağırlığı ise sadece 25 gram. Saatin arka kısımda yine çok yönlü bir, kalp ritim ölçer cihazının sunulduğunu da belirtelim.

Ekran

Ekran özelliklerine baktığımız zaman diğer modellere göre daha küçük bir ekran kullanılmış. Ekran boyutu sadece 1.1 inç olarak belirlenmiş. Dairesel bir tasarım sunulması nedeniyle ekran küçük olsa da oldukça kullanışlı. 28.1 mm gibi bir ekran genişliğine sahip Samsung Galaxy Watch Active, çözünürlük kısmında ise 360 X 360 pikseliyle ön plana çıkmakta. Açıkçası saatin piksel değeri, ekran boyutuna göre oldukça yüksek.

16M renk sayısının yanında sürekli açık ekran özelliğinin de bulunduğu seride Super AMOLED cama yer veriliyor. Kısacası ekran kısmında başarılı bir akıllı saat sunulmuş.

Teknik Özellikler

Tizen işletim sisteminin kullanılması, saatin işlevselliği bakımından önemli yetenekler kazanmasını sağlıyor. IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı koruması bulunan Samsung Galaxy Watch Active, Samsung Exynos 9110 işlemcileriyle beraber 1.15 GHz hız değerine çıkmakta. 750 MB RAM, diğer akıllı saatlerin kat kat daha üzerinde bir bellek performansı sunulmasını sağlıyor. Dahili depolama alanı kısmında ise 4 GB depolama birimi yer alıyor. Saatin sahip olduğu sensörler ise şöyle:

Kalp atış sensörü

Ortam ışık sensörü

İvmeölçer

Jiroskop

Barometre

Uygulama ve servisler için sunulan özellikler ise hemen aşağıda.

Merdiven Tırmanma Takibi

Koşu Takibi

Yüzme Takibi

Yürüyüş Takibi

Fitness Takibi

Bisiklet Takibi

Etkinlik Takibi

Gelişmiş Uyku Monitörü

Sağlık Tavsiye Sistemi

Hareketsizlik Hatırlatıcı sistem

Aktiviteleri tamamlama ve aktivitelerin izlenmesi sistemi

Müzik çalar

Müzik depolama

SMS bildirimi

Arama bildirimi

Uygulama bildirimleri

Stres seviyesi gösterimi

Adımsayar

Pil

Pil kısmında 230 mAh değerinde bir batarya kullanılıyor. Kablosuz şarj teknolojisini destekleyen saat, yoğun kullanımda 45 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bekleme durumunda ise 90 güne kadar pil dayanma süresine yer veriliyor.

Fiyat

Amiral gemisi serilerinin Active modeli olan Samsung Galaxy Watch Active, 990 TL ile 1100 TL arasında değişen rakamlarla satışa çıkıyor.

1000 TL altı akıllı saatler ve bu saatlerin özelliklerine yer verdik. Listemizde yer verdiğimiz modeller başta söylediğimiz gibi genelde marka değeri olan modeller. Samsung, Huawei gibi markaların akıllı saatlerinden söz ettik.

Fakat bunun dışında markasız olan birçok akıllı saat var. 100-200 TL arasında değişen akıllı saatleri de bulabilirsiniz. Fakat bu saatler genelde markasız ve garanti süresi uzun olmayan akıllı saatler, ayrıca söz konusu saatlerin parça kalitesi kısmında da başarılı modeller olmadığını söylemek gerekiyor.

Mesela birçok modelde kalp ritim sensörü bulunmasına rağmen, doğru bir şekilde ritim ölçümü yapılmıyor. Hep varsayılan değerler gösteriliyor. Bu ve bunun gibi birçok nedenden dolayı 1000 TL altı akıllı saat modelleri listemizde markaların dışında sunulan akıllı saatlerden söz etmedik. Ancak bu modelleri almak isterseniz, e-ticaret sitelerinde kısa bir araştırma yapmanız mümkün olacaktı. Çok fazla seçenek karşınıza çıkacak.