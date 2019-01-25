1000 TL Altı Telefonlar (2019)

1000 TL ve altındaki fiyata alınabilecek en iyi akıllı telefonların listesini hazırladık. Liste aslında 500-1000 TL arasındaki en iyi akıllı telefonları içeriyor. Ayrıca son 1 yıl içerisinde satışa çıkması da bizim için bir kriter.

Belirli bir fiyat aralığında akıllı telefon önerilerinde bulunurken olabildiğince güncel bir akıllı telefon ve o akıllı telefonun güncel fiyatını vermeyi amaçlıyoruz. Ayrıca şeffaf bir şekilde akıllı önerdiğimiz akıllı telefonların teknik özelliklerini olumlu/olumsuz yorumluyoruz.

Sizler de yorum alanını kullanarak bizlere düşüncelerinizi ve önerilerinizi aktarabilirsiniz.

Eğer bütçeniz 500 TL‘nin altında ise buradaki akıllı telefon önerilerimizi inceleyebilirsiniz. Yok benim bütçem 2.000 TL diyorsanız ise buradaki telefonlar tam size göre.

İlk akıllı telefon önerimiz Huawei Y6 2018. Bu telefonun fiyatı 999 TL. Üreticinin başlangıç seviyesindeki akıllı telefonlar için ürettiği 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemcisi, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama bulunuyor. Ayrıca hafızayı microSD kart ile 256 GB’a kadar arttırabiliyorsunuz.

Bu işlemci ve RAM sayesinde Huawei Y6 (2018) Antutu’dan tam 46.400 puan almış.

Huawei Y6 (2018), IPS LCD teknolojisini kulanan 5.7 İnç ekran boyutu, 720×1440 Piksel çözünürlük sunuyor ve 282 PPI değerine sahip.

Huawei Y6 arka tarafta 13 MP (f/2.2) ve ön tarafta 5 (f/2.2) çözünürlüğünde kamera kurulumuna sahip. Akıllı telefonun hem arka hem de ön kamerası 1080p (Full HD) video kaydı yapabiliyor.

Huawei Y6‘nın diğer tüm teknik özellikleri ve kullanıcı yorumları için buraya tıklayabilirsiniz.

Sıradaki akıllı telefonumuz LG K9. Bu telefon bazı ülkelerde LG K8 (2018) olarak da bilinir.

Akıllı telefonun LG Türkiye garantili satış fiyatı şu an için 950 TL. Mavi ve siyah renkte satın alabiliyorsunuz.

5.0 İnç IPS LCD teknolojisi ve 720×1280 Piksel çözünürlüğe sahip LG K9 Qualcomm Snapdragon 210 işlemci kullanıyor. Bu işlemci 4 çekirdekli ve 2 GB RAM ile 16 GB dahili hafıza ile destekleniyor.

Bu özelliklerin karşılığında ise Antutu’dan 22.200 puan elde etmiş görünüyor. Kamera performanslarına baktığımızda arka tarafta 8 MP çözünürlükte (f/2.0 diyafram) ve ön tarafta 5 MP çözünürlükte (f/2.2 diyafram) kamera kullanıyor. Ayrıca akıllı telefon 720p@30fps video kaydı yapabiliyor.

LG K9‘un diğer tüm teknik özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

1.000 TL‘nin altına alabileceğiniz bir diğer akıllı telefon modeli Samsung Galaxy J2 (2018). Bu telefonun güncel fiyatı 825 TL.

Telefon 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemci kullanıyor. 1.5 GB RAM‘i ve 16 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ayrıca 256’a kadar microSD kart desteği sunuyor.

8 MP arka ve 5 MP ön kamerası bulunan Galaxy J2, 1080p@30fps yani full HD video kaydı yapabiliyor. 5 inç ve 540×960 Piksel Super AMOLED ekranı olan akıllı telefon Android 7.1.1 (Nougat) işletim sistemini kutusundan çıkmış olarak kullanıyor.

2600 mAh bataryası 18 saat konuşma süresi sunuyor. Galaxy J2‘nin diğer tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu liste düzenli olarak güncellenecektir.