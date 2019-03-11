1000 TL Altı Telefonlar (Mart 2019)

Mart 2019 ayı için 1000 TL ve altında alınabilecek en iyi akıllı telefonları listeledik.

1000 TL civarı satın alabileceğiniz telefonları listelerdek son 1 ya da 1,5 yıl içerisinde satışa çıkmış akıllı telefonları seçmeye özen gösteriyoruz. Ayrıca bu fiyat seviyesinde alabileceğiniz pek çok model var ve bizler aralarından en iyi olanları listemize dahil ettik.

Bir yandan da olabildiğince farklı marka seçenekleri sunuyoruz ki sizler de aralarından kolayca seçim yapabilin. Öbür türlü sadece Xiaomi’nin ya da Huawei’nin pek çok modeli var ve sadece bu marka seçenekleri olsun istemiyoruz.

1000 TL Altına Alabileceğiniz En İyi Akıllı Telefonlar

Akıllı telefon seçimizini yaparken işletim sistemi, tasarımi batarya, ram, işlemci ve yerli üretim olup olmadığına bakıp size en uygun telefonu bulabilirsiniz. İşte sizler için belirlediğimiz akıllı telefonlar listesi.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında tanıtılan GM 8, yerli üretim akıllı telefon ve fiyatı 900 TL. Kısaca özelliklerinden bahsedelim. 720×1440 (HD+) Pixel çözünürlükte 5.7 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekranın Ekran/Gövde Oranı %74.79 ve PPI değeri 282. Ayrıca Corning Gorilla Glass 3 ile koruma sağlıyor.

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8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 işlemci ve 3 GB RAM kullanan akıllı telefon 32 GB dahili hafıza seçeneği sunuyor. Ayrıca bu hafızayı micro SD hart ile 128’a kadar arttırabiliyorsunuz. Bu değerler GM 8’in antutu’dan 58.700 Puan almasını sağlamış.

GM 8 kamera özellikleri şöyle; Ana kamera olarak arka tarafta tek 13 MP çözünürlüğünde lens bulunuyor. Bazı kamera özellikleri; PDAF, otomatik odaklama, yüz algılama, eis gibi özelliklerden oluşuyor. Bu kamera 1080p (Full HD) video kaydı almanızı sağlıyor. GM 8‘in ön tarafında ise 13 MP çözünürlükte bir lens yer alıyor. Bu kamera ise 720p video kaydı alabiliyor. (30 fps)

Akıllı telefon kutudan Android 8.0 (Oreo) işletim sistemi yüklü olarak geliyor fakat en yeni işletim sistemi olan Android 9.0 (Pie)’a yükseltebiliyorsunuz. Bu telefonun en büyük avantajı da bu. Ayrıca bkz: 1000 TL altı en iyi akıllı telefonlar

USB Bağlantı Tipi olarak Micro USB 2.0 versiyonunu kullanan akıllı telefonun 3075 mAh bataryası bulunuyor. Malesef bu telefon hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği sunmuyor.

VIA M4 geçtiğimiz yıl nisan ayında tanıtıldı ve bir diğer yerli üretim akıllı telefonun fiyatı 950 TL. Kısaca özelliklerine değinecek olursak; 720×1440 (HD+) Pixel çözünürlükte 5.5 inç IPS LCD ekranı bulunuyor. Ekranın Ekran/Gövde Oranı %73.35 ve PPI değeri 293. Telefonun koruması Corning Gorilla Glass 3 tarafından sağlanıyor.

4 çekirdekli MediaTek MT6737H işlemci ve 3 GB RAM kullanan akıllı telefon 32 GB dahili hafıza seçeneği sunuyor. Ayrıca bu hafızayı micro SD hart ile 256’a kadar arttırabiliyorsunuz. Bu değerler VIA M4‘ün antutu’dan 40.100 Puan almasını sağlıyor.

VIA M4 Ana kamera olarak arka tarafta 13 MP çözünürlüğünde ve f2.0 değerinde diyafram açıklığı kullanan tek lens bulunuyor. Bu lensin bazı özellikleri Panaroma, HDR, Seri çekim modu, ve dokunmatik odaklama. Bu lens size 1080p (Full HD) video kaydı yapmanızı sağlıyor. VIA M4‘ün ön tarafında ise 8 MP çözünürlükte (f2.0 diyafram açıklığı) bir lens yer alıyor. Ayrıca panaroma selfie ve dahili flaşı bulunuyor. Bu kamera ayrıca 1080p video kaydı alabiliyor (30 fps).

Akıllı telefon kutudan Android 8.0 (Oreo) işletim sistemi yüklü olarak geliyor fakat en yeni işletim sistemi olan Android 9.0 (Pie)’a şu an için bir yükseltme yapamıyorsunuz. Üstteki GM 8’e göre bir eksi sayılabilir.

USB Bağlantı Tipi olarak USB On-the-go (OTG) özelliği olan Micro USB 2.0 versiyonunu kullanan akıllı telefonun 3000 mAh bataryası bulunuyor. Malesef bu telefonda da hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği sunmuyor. Şimdi sıra bir diğer akıllı telefon önerimizde.

Redmi 6A, Çin menşeili Xiaomi‘nin alt segmente hitap eden akıllı telefonlarından biri ve geçtiğimiz yıl haziran ayında satışa sunuldu ve telefonu şuan 979 TL‘ye satın alabiliyorsunuz.

Ekran özellikleri ile başlayalım. Telefonun 720×1440 (HD+) Pixel çözünürlükte 18:9 En-Boy Oranına sahip 5.45 inç IPS LCD ekranı bulunuyor. Ekranın Ekran/Gövde Oranı %72.68 ve PPI değeri 294.

4 çekirdekli MediaTek MT6761 (Helio A22) işlemci ve 2 GB RAM kullanan akıllı telefon 32 GB dahili depolama seçeneği sunuyor. Ayrıca bu seçenek micro SD hart ile 256’a kadar arttırılabilir. Bu değerler VIA M4‘ün antutu’dan 61.900 Puan almasını sağlıyor.

Redmi 6A‘nın Arka tarafında 13 MP çözünürlüğünde ve f2.2 değerinde diyafram açıklığı kullanan tek lens bulunuyor. Bu lensin bazı özellikleri arasında Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Portre Modu, eis, Seri Çekim (Burst) Modu ve yapay zeka destekli sahne algılama bulunuyır. Bu lens size 1080p (Full HD) video kaydı yapmanızı sağlıyor. Redmi 6A‘nın ön tarafında ise 5 MP çözünürlükte (f2.2 diyafram açıklığı) bir kamera yer alıyor. Ayrıca yapay zeka, portre modu ve yüz tanıma gibi özellikler yer alıyor. Bu kamera ayrıca 720p video kaydı alabiliyor (30 fps).

Akıllı telefon kutudan Android 8.1 (Oreo) işletim sistemi yüklü olarak geliyor fakat en yeni işletim sistemi olan Android 9.0 (Pie)’a şu an için bir yükseltme yapamıyorsunuz. Bu konuda GM 8 hala avantajlı görünüyor.

USB Bağlantı Tipi olarak USB On-the-go (OTG) özelliği olan Micro USB 2.0 versiyonunu kullanan Redmi 6A‘nın 3000 mAh bataryası bulunuyor. Malesef bu telefonda da hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği sunmuyor.