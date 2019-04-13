1000 TL Altı Telefonlar (Nisan 2019)

Nisan ayındayız ve 1000 TL bütçemiz var. Bu bütçe ile alınabilecek en iyi akıllı telefonları listeledik. Seçim sizin..

Bu fiyata alınacak en iyi telefonları listelemeden önce eğer bütçenizi 1.180 TL ‘ye çıkarabiliyorsanız şu an için bu fiyata alabileceğiniz en iyi akıllı telefonun Samsung Galaxy J7 Prime 2 olduğunu belirtelim.

Evet 180 TL de olsa bütçenizi aşamıyorsanız aşağıda sizin için alınebilecek en iyi telefonları özellikleri bakımından inceledik ve birbiri ile karşılaştırdık. İşte bütçenize uygun en iyi akıllı telefonlar.

General Mobile GM 8

GM 8 çift hat destekleyen ve 2018 şubat ayında satışa çıkan bir akıllı telefon. Bu telefonu şu an 900 TL fiyata satın alabiliyorsunuz. Ayrıca bkz: General Mobile GM 8 özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefon 720 x 1440 (HD+) Pixel çözünürlüğünde 5.7 inç ve 282 PPI değerine sahip IPS LCD ekran ile geliyor. Bu ekran In-Cell Touch Ekran Teknolojisine, Corning Gorilla Glass 3 ekran dayanıklığı ile %74.79 ekran/gövde oranına sahip.

3075 mAh kapasiteli bataryası ile 300 saat bekleme ve yaklaşık 20 saat konuşma süresi elde ediyorsunuz. Malesef hızlı şarj desteği yok.

4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 işlemci kullanan akıllı telefonun 3 GB RAM ve 32 GB Dahili hafızası bulunuyor. Bu cihaz bu donanım sayesinde Antutu’dan 58.700 Puan almış.

Telefonun arka kamerası 13 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Bu kamera 1080p (Full HD) çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı yapabiliyor. Ön tarafta ise 13 MP çözünürlükte ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip tek kamera bulunuyor. Bu kamera ise saniyede 30 kare çeken hd (720p) çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.

Diğer özellikleri arasında Android 9.0 (Pie) işletim sistemi, Micro-USB 2.0 çıkışı, arka kapakta yer alan bir parmak izi okuyucu ve radyo bulunuyor.

Alcatel 5

Alcatel 5, 2018 şubat ayında satışa çıktı. Akıllı telefonu bugün itibari ile 1.000 TL fiyata satın alabiliyorsunuz. Ayrıca bkz: Alcatel 5 özellikleri ve fiyatı

Alcatel 5, 720 x 1440 (HD+) Pixel çözünürlüğünde 5.7 inç ve 282 PPI değerine sahip IPS LCD ekran teknolojisini kullanıyor. Bu ekran 18:9 formatındaki ekran %74.79 ekran/gövde oranına sahip.

3.000 mAh kapasiteli bataryası ile 470 saat bekleme ve yaklaşık 18 saat konuşma süresi elde ediyorsunuz. Malesef hızlı şarj desteği bu modelde de yok.

8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci kullanan akıllı telefonun 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızası bulunuyor. Bu cihaz bu donanım sayesinde Antutu’dan 52.400 Puan almış. GM 8’in çok az altında.

Telefonun arka kamerası 12 MP çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Bu kamera 1080p (Full HD) çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı yapabiliyor. Ön tarafta ise 13 MP çözünürlükte ve f/2.0 diyafram açıklığına + 5 MP f/2.4 diyafram açıklığına sahip çift kamera bulunuyor. Bu kamera ise saniyede 30 kare çeken hd (720p) çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.

Diğer özellikleri arasında Android 7.0 (Nougat) işletim sistemi, USB Type-C çıkışı, arka kapakta yer alan bir parmak izi okuyucu, nfc ve radyo bulunuyor. General mobile GM 8’in bir artısı da en güncel işletim sistemine sahip olması.

Meizu M6T

Meizu M6T‘nin özellikleri arasında 5,7 inçlik 18:9 ekran formatında 1440×720 piksel LCD, dört çekirdekli işlemcili MediaTek MT6750 yonga seti, 3GB RAM ve arkada çift kamera bulunuyor. Portre çekimleri için ana kamera 13MP f/2.2 ve derinlik algılamalı 2MP f/2.4 diyafram açıklığa sahip ikinci bir kamera yer alıyor. Bu kameralar 1080p (Full HD) çözünürlükte ve saniyede 30 kare video kaydı yapabiliyor.

Selfie kamerası yüz kilidini de açabilen f/2.0 lensli tek bir 8MP sensörden oluşuyor. Ayrıca 0.2s tepki süresi ile arkada bir parmak izi tarayıcısı var. Meizu, mBack sensörü ve geçişli hareketlerle UI‘yi kontrol etmenizi sağlar.

Meizu M6T yukarıdaki iki telefona benzer puanla sahip. Antutu’dan tam 50.400 Puan almış.

3.300 mAh kapasiteli bataryası bulunan telefonun hızlı şarj desteği bulunmuyor.

Telefonun diğer özellikleri arasında Android 7.0 (Nougat) işletim sistemi, Micro-USB 2.0 çıkış ve yüz tanıma sistemi bulunuyor. Bu telefonu teknomarketlerden 900 TL fiyata satın alabiliyorsunuz.

Casper VIA A2

Casper VIA A2, yerli üretim bir akıllı telefon ve 920 TL‘den başlıyor. Bu fiyata 720×1440 (HD+) Pixel çözünürlükte 5.7 inç ve 282 PPI çözünürlüğe sahip bir telefon alıyorsunuz. Ayrıca bu ekran Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi ile korunuyor.

VIA A2, Micro-USB 2.0 ile şarj olan 3.000 mAh batarya kullanıyor. bu batarya hızlı şarj desteği sunmuyor. Ayrıca bkz: VIA A2 Özellikleri

Donanım tarafında VIA A2 bize 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci ve 3GB RAM ile 32 GB Dahili hafıza sunuyor. (Ayrıca micro SD kart desteği sunuyor) Bu yapı telefonun Antutu’dan 46.300 Puan almasını sağlıyor.

Telefonun arka tarafında 16 MP çözünürlükte ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip tek kamera bulunuyor ve bu kamera 1080p (Full HD) video kaydı sunuyor.

Ön tarafta ise 20 MP + 8 MP çözünürlükte çift kamera sunuyor ve bu kameralar 1080p yani Full HD video kaydı yapabiliyor. Ayrıca 2. kamera 120 derece geniş açı lens içeriyor. Bu sayede selfie çekerken herkes rahatça kadrana sığabiliyor.

VIA A2‘nin diğer özellikleri arasında Android 7.1.2 (Nougat) işletim sistemi, arka kapakta yer alan bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Bu telefonun çerçevesi ve kapak malzemesi metalden yapılmış ve oldukça şık duruyor. Belki bir eksi olarak nfc ve radyonun olmaması aklınıza gelebilir ama çok da kullanacağınızı düşünmüyorum.

Sizler için 1000 TL’ye alınabilecek 4 akıllı telefon önerdik ve bütçenizi 180 tl arttırmanız durumunda bir telefon önerimiz daha oldu. Dilerseniz teknik özellikleri bakımından tüm telefonları karşılaştırdığımız tabloya aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın!