1000 TL’ye Alınabilecek En İyi Akıllı Telefonlar 2017

1000 TL fiyata alınabilecek en iyi akıllı telefonları listeledik. 2017 yılı Mayıs ayı fiyatları baz alınarak oluşturulan listemizde oldukça başarılı cep telefonlarını bulabilirsiniz.
Akıllı telefonların fiyatlarını belirlerken en iyi fiyat ortalamalarını baz aldık. Bu nedenle bazı sitelerde daha yüksek bazı sitelerde ise az da olsa daha düşük fiyat yapısı bulabilirsiniz. Tabii ki bu fiyatları 11 Mayıs 2017 tarihinde oluşturduk. Bu nedenle de fiyat yapısında farklılıklar, özellikle düşüşler görmeniz mümkün.
Gelelim listemizin ilk sırasına. Telefon modellerinin üzerine tıklayarak tüm teknik özellikleri görüntüleyebilir, karşılaştırma yapabilirsiniz.
1.000 TL fiyata alınabilecek en iyi 5 akıllı telefonu sıraladık. Tabii burada farklı isteklere göre farklı sonuçlar çıkabilir. Ve tabi ki benim kişisel görüşüm ve donanım yapılarına göre bir seçim olduğunu da unutmayın.
Yukarıdaki özellikleri sıralarken en çok kullanılan ve önem derecesi yüksek özellikleri baz aldık. Bunların dışında dikkat etmeniz gereken eğer iyi bir fotoğrafçıysanız otomatik odaklama, coğrafi konum etiketleme, HDR gibi özelliklerine bakmanızı önerebilirim. Zaten telefon modelinin üzerine tıkladığınızda tüm teknik özellikleri göreceksiniz.
Diğer önemli olduğunu düşünebileceğimiz özellikler ise hızlı pil şarj, NFC ve sensörler olabilir. Aslında en önemli olan özellik telefonun tasarımını beğenmeniz. Çünkü diğer özellikler birbirine çok yakın. Aralarında çok sıyrılıp önde olabilecek bir model yok. Tasarımına göre seçiminizi rahatlıkla yapabilirsiniz.