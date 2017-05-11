1000 TL’ye Alınabilecek En İyi Akıllı Telefonlar 2017

1000 TL fiyata alınabilecek en iyi akıllı telefonları listeledik. 2017 yılı Mayıs ayı fiyatları baz alınarak oluşturulan listemizde oldukça başarılı cep telefonlarını bulabilirsiniz.

Akıllı telefonların fiyatlarını belirlerken en iyi fiyat ortalamalarını baz aldık. Bu nedenle bazı sitelerde daha yüksek bazı sitelerde ise az da olsa daha düşük fiyat yapısı bulabilirsiniz. Tabii ki bu fiyatları 11 Mayıs 2017 tarihinde oluşturduk. Bu nedenle de fiyat yapısında farklılıklar, özellikle düşüşler görmeniz mümkün.

Gelelim listemizin ilk sırasına. Telefon modellerinin üzerine tıklayarak tüm teknik özellikleri görüntüleyebilir, karşılaştırma yapabilirsiniz.

Chipset: Intel Atom Z3580

Intel Atom Z3580 İşlemci: 4 Çekirdek, 2.3 GHz

4 Çekirdek, 2.3 GHz Hafıza/Ram: 16/32/64 GB , 4 GB RAM

16/32/64 GB , 4 GB RAM Ekran: 5.5″ – 1080 x 1920 piksel

5.5″ – 1080 x 1920 piksel Kamera Arka: 13 MP, f/2.0

13 MP, f/2.0 Ön Kamera: 5 MP, f/2.0

5 MP, f/2.0 Video Çözünürlüğü: 1080p@30fps

1080p@30fps Pil: 3000 mAh

Chipset: Mediatek MT6755 Helio P10

Mediatek MT6755 Helio P10 İşlemci: 8 Çekirdek, (4×1.8 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53)

8 Çekirdek, (4×1.8 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) Hafıza/Ram: 32 GB, 3/4 GB RAM

32 GB, 3/4 GB RAM Ekran: 5.5″ – 1080 x 1920 piksel

5.5″ – 1080 x 1920 piksel Kamera Arka: 13 MP, f/2.2

13 MP, f/2.2 Ön Kamera: 8 MP

8 MP Video Çözünürlüğü: 1080p@30fps

1080p@30fps Pil: 3500 mAh

Chipset: Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617

Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 İşlemci: 8 Çekirdek, (4×1.6 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53)

8 Çekirdek, (4×1.6 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) Hafıza/Ram: 16 GB, 2 GB RAM

16 GB, 2 GB RAM Ekran: 5.5″ – 720 x 1280 piksel

5.5″ – 720 x 1280 piksel Kamera Arka: 13 MP, f/1.9

13 MP, f/1.9 Ön Kamera: 5 MP, f/1.9

5 MP, f/1.9 Video Çözünürlüğü: 1080p@30fps

1080p@30fps Pil: 3300 mAh

Chipset: Mediatek MT6752

Mediatek MT6752 İşlemci: 8 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53

8 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53 Hafıza/Ram: 32 GB, 3 GB RAM

32 GB, 3 GB RAM Ekran: 5.0″ – 1080 x 1920 piksel

5.0″ – 1080 x 1920 piksel Kamera Arka: 13 MP, f/2.2

13 MP, f/2.2 Ön Kamera: 8 MP + 2 MP

8 MP + 2 MP Video Çözünürlüğü: 1080p@30fps

1080p@30fps Pil: 2420 mAh

Chipset: Mediatek MT6755 Helio P10

Mediatek MT6755 Helio P10 İşlemci: 8 Çekirdek, (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53)

8 Çekirdek, (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) Hafıza/Ram: 16 GB, 2 GB RAM

16 GB, 2 GB RAM Ekran: 5.0″ – 720 x 1280 piksel

5.0″ – 720 x 1280 piksel Kamera Arka: 13 MP, f/2.0

13 MP, f/2.0 Ön Kamera: 8 MP, f/2.0

8 MP, f/2.0 Video Çözünürlüğü: 1080p@30fps

1080p@30fps Pil: 2300 mAh

1.000 TL Fiyata Alınabilecek En İyi 5 Telefon

1.000 TL fiyata alınabilecek en iyi 5 akıllı telefonu sıraladık. Tabii burada farklı isteklere göre farklı sonuçlar çıkabilir. Ve tabi ki benim kişisel görüşüm ve donanım yapılarına göre bir seçim olduğunu da unutmayın.

Yukarıdaki özellikleri sıralarken en çok kullanılan ve önem derecesi yüksek özellikleri baz aldık. Bunların dışında dikkat etmeniz gereken eğer iyi bir fotoğrafçıysanız otomatik odaklama, coğrafi konum etiketleme, HDR gibi özelliklerine bakmanızı önerebilirim. Zaten telefon modelinin üzerine tıkladığınızda tüm teknik özellikleri göreceksiniz.

Diğer önemli olduğunu düşünebileceğimiz özellikler ise hızlı pil şarj, NFC ve sensörler olabilir. Aslında en önemli olan özellik telefonun tasarımını beğenmeniz. Çünkü diğer özellikler birbirine çok yakın. Aralarında çok sıyrılıp önde olabilecek bir model yok. Tasarımına göre seçiminizi rahatlıkla yapabilirsiniz.