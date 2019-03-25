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1000 TL’ye Alınabilecek En İyi Telefon 2019

By Selin Polat

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1000 TL bütçeniz var ve en iyi akıllı telefona sahip olmak istiyorsunuz. Biz sizin için 1000 TL’ye alınabilecek en iyi akıllı telefonu bulduk.

Alcatel 3L size almanız için önerebileceğimiz akıllı telefon modeli ve geçtiğimiz ayın 18’inde satışa sunuldu. Şu anda pek çok teknomarkette 999 TL fiyata satın alabiliyorsunuz.

Bu telefonun bu fiyata göre bizlere sunduğu teknik özellikler ise şöyle;

  • İşlemci: 4 Çekirdekli MediaTek MT6739 (28nm)
  • Ram: 2 GB
  • Dahili Hafıza: 16 GB
  • Ekran: 5.5″
  • Ekran Tipi: IPS LCD
  • Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1440 (HD+) Pixel
  • Batarya: 3.000 mAh
  • Bekleme Süresi (3G): 450 Saat
  • Konuşma Süresi (3G): 17 Saat
  • USB Çıkışı: MicroUSB 2.0
  • Hızlı Şarj: Yok
  • Arka Kamera Çözünürlüğü: 13 MP (f/2.0)
  • Ön Kamera Çözünürlüğü: 5 MP (f/2.4)
  • Arka Kamera Video Çözünürlüğü: 1080p (Full HD)
  • Ön Kamera Video Çözünürlüğü: 720p (HD)
  • 4.5G Desteği: Var
  • SAR Değeri 10g (Baş): 0.72 W/kg
  • SAR Değeri 10g (Vücut): 1.53 W/kg
  • Sensörler: Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü, İvmeölçer
  • Yüz Tanımlama: Var
  • Parmak İzi Okuyucu: Yok
  • Ölçüleri: 147.1 x 68.8 x 8.5 mm
  • Ağırlık: 145 Gram
  • Renk Seçenekleri: Mavi, Altın, Siyah
  • SIM Kart Tipi: Nano
  • Hafıza Kart Desteği: Var (128 GB)

Telefonun neredeyse tüm özellikleri yukarıda yazdığımız gibi. Alcatel 3L‘nin tüm görüntülerini aşağıda bulabilirsiniz. Ufak bir hatırlatma. Bu telefonun birde 2019 olan versiyonu bulunuyor. Fakat bu modelin satışı henüz ülkemizde yok.

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