1000 TL’ye Alınabilecek En İyi Telefon 2019

1000 TL bütçeniz var ve en iyi akıllı telefona sahip olmak istiyorsunuz. Biz sizin için 1000 TL’ye alınabilecek en iyi akıllı telefonu bulduk.

Alcatel 3L size almanız için önerebileceğimiz akıllı telefon modeli ve geçtiğimiz ayın 18’inde satışa sunuldu. Şu anda pek çok teknomarkette 999 TL fiyata satın alabiliyorsunuz.

Bu telefonun bu fiyata göre bizlere sunduğu teknik özellikler ise şöyle;

İşlemci: 4 Çekirdekli MediaTek MT6739 (28nm)

Ram: 2 GB

Dahili Hafıza: 16 GB

Ekran: 5.5″

Ekran Tipi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1440 (HD+) Pixel

Batarya: 3.000 mAh

Bekleme Süresi (3G): 450 Saat

Konuşma Süresi (3G): 17 Saat

USB Çıkışı: MicroUSB 2.0

Hızlı Şarj: Yok

Arka Kamera Çözünürlüğü: 13 MP (f/2.0)

Ön Kamera Çözünürlüğü: 5 MP (f/2.4)

Arka Kamera Video Çözünürlüğü: 1080p (Full HD)

Ön Kamera Video Çözünürlüğü: 720p (HD)

4.5G Desteği: Var

SAR Değeri 10g (Baş): 0.72 W/kg

SAR Değeri 10g (Vücut): 1.53 W/kg

Sensörler: Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü, İvmeölçer

Yüz Tanımlama: Var

Parmak İzi Okuyucu: Yok

Ölçüleri: 147.1 x 68.8 x 8.5 mm

Ağırlık: 145 Gram

Renk Seçenekleri: Mavi, Altın, Siyah

SIM Kart Tipi: Nano

Hafıza Kart Desteği: Var (128 GB)

Telefonun neredeyse tüm özellikleri yukarıda yazdığımız gibi. Alcatel 3L‘nin tüm görüntülerini aşağıda bulabilirsiniz. Ufak bir hatırlatma. Bu telefonun birde 2019 olan versiyonu bulunuyor. Fakat bu modelin satışı henüz ülkemizde yok.