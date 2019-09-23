100MP Kamerasıyla Xiaomi Mi Mix Alpha Geliyor – İşte Özellikleri

Xiaomi 24 Eylül’de, Mi Mix Alpha ve Mi 9 Pro 5G akıllı telefonları ile MI TV Pro 8K ve MIUI 11 arayüzünü tanıtacak. Etkinlik için hazırlıklar uzun süre önce başladı. Şirket, etkinlikte tanıtılacak ürünler için tanıtım posterleri paylaşmaya başladı.

Kısa bir süre önce Mi Mix Alpha‘nın katlanabilir telefon olduğu düşünülüyordu. Ancak katlanamayan bir telefon olduğu anlaşıldı. Bunun yerine, telefonun şelale tasarımına benzer şekilde, ekranın kenarlarının oldukça kavisli olduğu anlaşıldı.

Şimdi ise Xiaomi Weibo’da, 100 megapiksel kamera sensörü olduğunu gösteren bir poster yayınladı. 64 megapikselli telefonlar henüz popülerlik kazanmamışken, şirket 100MP’lik sensöre el attı.

Şirket ayrıca 12032×9024 piksel çözünürlüğe sahip ve yaklaşık 40 MB boyutunda bir görüntü paylaştı. Bunun Mi MIX Alpha ile çekildiği iddia ediliyor. Dahası şirket, fotoğraf sekiz kez yakınlaştırıldığında bile ayrıntıların korunduğunu ve görüntünün net kaldığını iddia ediyor.

Mi MIX Alpha ile ilgili önceden sızan bilgiler, telefonun 2K ekran ve 90Hz yenileme hızı ile geleceğini ortaya koyuyor. Cihaz, 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolamaya sahip Qualcomm Snapdragon 855 Plus sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenecek.

Akıllı telefonun en son Android 10’a dayanan MIUI 11 işletim sistemi tarafından desteklenmesini bekliyoruz. Bellek seçenekleri, fiyatları ve bulunabilirliği de dahil olmak üzere bunun hakkında daha fazla bilgi edinmek için 24 Eylül’deki resmi tanıtım etkinliğini beklememiz gerekecek.