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108MP Kamera ile Çekilmiş İlk Görüntü Paylaşıldı!

İnanılmaz detaylar sunması beklenen 108MP kamera sensörünün, ilk örnek görüntüsü paylaşıldı...

Muhammed Arslan

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Xiaomi 108 Megapikselli Telefonlar Üzerinde Çalışıyor!

Xiaomi bugün Mi CC9 Pro’nun 5 Kasım’da tanıtılacağını doğruladı. Telefon, 108MP sensöre sahip beşli kamera kurulumu ile gelecek. Tabi ki telefon merakla bekleniyor. Bu, CC9 Pro’yu dünyadaki bu 108MP sensöre sahip ikinci akıllı telefon ve muhtemelen geniş ölçekli bir ticari sürüm alan ilk marka olacak.

Samsung, Xiaomi ile ortaklaşa 108MP sensörünü geliştirdi. Bu yüzden, bu yüksek çözünürlüklü sensöre sahip ilk ürün setinin Xiaomi’den geleceğini görmek şaşırtıcı değil. 48MP ve 64MP’nin bir fotoğraftaki ayrıntı sayısını nasıl arttırdığını gördük.

Ayrıntı söz konusu olduğunda 108MP kameranın çıtayı ne kadar arşa çıkardığına tanıklık edeceğiz. Ayrıca Xiaomi, kamera ayrıntısı hakkında bekleyenleri aydınlatmak için bir kamera örneği paylaştı. Resmi tam boyutlu değil. Sadece gerçek görüntünün %0.8’lik alanı paylaşıldı. Bu da, fotoğrafın hala inanılmaz miktarda ayrıntıyı koruduğunu gösterdi.

108MP Kamera ile Çekilmiş İlk Görüntü Paylaşıldı!

Şirket, portre fotoğrafı çektiğini, görüntünün yalnızca % 0,8’lik alanının kırpıldığını ve aşağıda yer alan göze odaklandığını belirtti. İlginç olan, sadece gözün ayrıntılarının net ve odaklanmış olması değil, aynı zamanda gözdeki yansımayı da açıkça görebiliyor olmamız. Pencereleri ve görüntüyü çeken kişinin gölgesini yapabiliriz.

108MP Kamera ile Çekilmiş İlk Görüntü Paylaşıldı!

Ne yazık ki, Xiaomi tam boyutlu örneği paylaşmadı. Sadece beklenti de olsa, arkasındaki beşli kamera kurulumu kullanıcıya inanılmaz çekim seçenekleri sunacağı net. Şimdilik 5 Kasım’a kadar şirketin paylaşağı özelliklere dikkat etmemiz gerekecek.

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