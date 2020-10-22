108MP Kamerası ile Yeni Redmi Note Serisi Yolda

Geçtiğimiz ay, M2007J17C ve M2007J22C model numaralarına sahip Xiaomi telefonları, Çin MIIT otoritesinden sertifikalar almıştı. Raporun ilk çıktığı zaman M2007J17C cihazının kod adının Gauguin olduğunu ileri sürülmüştü. Üstelik 108 megapiksellik bir ana kameraya sahip olduğunu iddia edilmişti.

Aynı kaynak bugün M2007J17C’nin ve M2007J22C model numaralarının Çin’in 3C otoritesinden onay aldığını ortaya çıkardı. Bunların bir sonraki Redmi Note serisi akıllı telefonlar olduğunu iddia etti.

3C listeleri, M2007J17C ve M2007J22C’nin, şarj cihazları farklı maksimum şarj oranları sunduğu için bunların iki farklı telefon olduğunu öne sürülüyor. Liste, M2007J17C’nin 33W hızlı şarj ile, M2007J22C’ye ise 22.5W hızlı şarj geleceğini ortaya koydu.

Her iki telefon da 5G bağlantısı için destek taşıyor. Kaynak, M2007J17C’nin 108 megapiksel HM2 ISOCELL Samsung lens ile donatıldığını yineledi. Diğer Weibo gönderisi, kamera kurulumunun bir telefoto sensörü ve bir makro lens içereceğini ortaya çıkardı.

Son raporlar Xiaomi Mi 10T‘nin farklı bir sürümünün Redmi K30S adıyla geleceğini iddia etti. 1 Kasım’da duyurulacağına dair söylentiler var. Belki de bu cihaz Redmi Note serisinin bir üyesi olabilir.