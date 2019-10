108MP Kamerasıyla Xiaomi Mi CC9 Pro Geliyor – Çıkış Tarihi Açıklandı!

Temmuz ayında Xiaomi, Mi CC9e, Mi CC9 ve Mi CC9 Meitu sürümü gibi CC9 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Çinli bir kaynak tarafından paylaşılan yeni bilgiler, şirketin CC9 serisine yeni bir cihazı ekleyeceğini gösteriyor. 24 Ekim’de yeni bir CC9 telefonu ile karşılaşabiliriz.

Mevcut olan söylentilere dayanarak cihaza Xiaomi Mi CC9 Pro adı verilecek. Üstelik 108 megapiksel kamerayla donatılacağı iddia ediliyor. Dahası kaynak, iddia edilen Mi CC9 Pro’nun Snapdragon 730G mobil platform tarafından desteklenebileceğini de ekledi.

Mi CC9 Pro’nun teknik özellikleri hakkında başka bilgi yok. Mi CC9’un Pro sürümü olan telefon aynı tasarıma sahip olabilir. Ayrıca akıllı telefon, birçok özelliğini Mi CC9’dan ödünç alabilir. Bu nedenle, bir ekran parmak izi okuyucusu olan bir su damlası çentikli ekran eşleşimi ile gelmesi muhtemeldir.

Analysis shows that the new Xiaomi smartphone with a 108MP camera will become Mi CC9 Pro. Ok, lets see.

P.S. May be officially released on October 24th. Also with the Snapdragon 730G.

— Xiaomishka (@xiaomishka) October 2, 2019