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108MP Kamerasıyla Xiaomi Mi CC9 Pro Geliyor – Çıkış Tarihi Açıklandı!

Xiaomi'nin 108MP kameralı telefonları her geçen gün daha da artacak gibi duruyor...

By Muhammed Arslan

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108MP Kamerasıyla Xiaomi Mi CC9 Pro Geliyor - Çıkış Tarihi Açıklandı!

Temmuz ayında Xiaomi, Mi CC9e, Mi CC9 ve Mi CC9 Meitu sürümü gibi CC9 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Çinli bir kaynak tarafından paylaşılan yeni bilgiler, şirketin CC9 serisine yeni bir cihazı ekleyeceğini gösteriyor. 24 Ekim’de yeni bir CC9 telefonu ile karşılaşabiliriz.

Mevcut olan söylentilere dayanarak cihaza Xiaomi Mi CC9 Pro adı verilecek. Üstelik 108 megapiksel kamerayla donatılacağı iddia ediliyor. Dahası kaynak, iddia edilen Mi CC9 Pro’nun Snapdragon 730G mobil platform tarafından desteklenebileceğini de ekledi.

Mi CC9 Pro’nun teknik özellikleri hakkında başka bilgi yok. Mi CC9’un Pro sürümü olan telefon aynı tasarıma sahip olabilir. Ayrıca akıllı telefon, birçok özelliğini Mi CC9’dan ödünç alabilir. Bu nedenle, bir ekran parmak izi okuyucusu olan bir su damlası çentikli ekran eşleşimi ile gelmesi muhtemeldir.

Muhtemelen, en son çıkan MIUI 11 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Söylentinin doğru olduğunu varsayarsak, Mi CC9 Pro akıllı telefonun 24 Ekim’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. İlerleyen zamanlarda bu sayede daha fazla bilgiyi elde edebiliriz.

Xiaomi, CC9 serisinde daha çok kameralara odaklanıyor. Şayet bu şekilde devam ederse oldukça ilgi çekici kamera donanıma sahip bir telefon ile karşılaşabiliriz. Şimdilik yapmamız gereken şey biraz daha beklemek ve yeni telefonun özellikleri hakkında tahmin yürütmek olacak.

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