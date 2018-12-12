10GB RAM’e sahip olan ilk Vivo telefonu NEX Dual Display Edition‘ın tanıtımı yapıldı. Ancak ortaya çıkan yeni bir Geekbench raporu, bu özelliğe sahip tek telefon olmayacağını ortaya çıkardı.

Bu gün yayınlanan bir raporda 10GB RAM ve Snapdragon 845 işlemcisine sahip olan gizemli bir Vivo telefonu ortaya çıktı. Bunun bir amiral gemisi akıllı telefon olduğu tahmin edilmektedir.

Sitedeki bilgilere bakılarak vivo V1821A model numaralı Vivo NEX Dual Display’den farklı olarak “vivo 1813” model numarasına sahip. Bununla birlikte, model numarası Vivo Z3i (V1813A) ve Vivo Z3 (V1813BA) ile benzerdir.

Bundan dolayı ilk tahminler bu yeni telefonun Vivo Z3 modelinin Pro sürümü olabileceği yönündedir. Z serisi bu yılın başlarında ilk kez akıllı telefon pazarında yer almıştı. Üyeleri arasında Z1, Z1 Lite, Z1i ve Z10, Z3 ve Z3i modelleri bulunuyor.

Telefon, tek çekirdekli testte 2371 puan ve çok çekirdekli testte 8326 puan aldı. Geekbench, Android Pie’yi çalıştırdığını da açıkladı. Ön özellikleri göz önünde bulundurulduğunda oldukça kaliteli bir telefon olacağı söz konusudur. Vivo NEX Dual Display modeli ile aynı özelliklere sahip olmasına rağmen yeni telefonun tek ekranlı bir telefon olması da ayrıca söylentiler arasında yerini alıyor.