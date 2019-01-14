10x Hibrit Zoom Teknolojisi 16 Ocakta Tanıtılabilir!

Bugün Oppo, 16 Ocak’ta “OPPO 2019 – Teknoloji İletişim Konferansı” düzenleyeceğini açıkladı. Konferansın konusu “Ten for the See” oldu. Oppo’nun, etkinlik temasıyla yakınlığı göz önüne alındığında, 10x hibrit optik zoom teknolojisini getirebileceği tahmin ediliyor.

Geçen ay, Oppo’nun çoklu zoom teknolojisi patenti çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Patentin, Oppo’nun 10x Hibrit Zoom Teknolojisini geliştirdiği anlamına geldiği iddia edilmektedir. Ancak Oppo 10x Hibrit Zoom teknolojisi beklenmeyen bir durum değil, tabi ki. 2017’de Dünya Mobil İletişim Konferansı’nın (MWC) başında, Oppo, 5x Hibrit Optik Zoom teknolojisini tanıtan ilk şirket olmuştu.

Bu teknolojinin merkezinde yakınlaştırma için çift telefoto lens kullanan çift lens vardır. Oppo’nun 5x optik zoom teknolojisi daha uzun eşdeğer odak uzaklığı gerektirir. Optik açısından, bu durum daha uzun bir kırılma mesafesine sahip. Cep telefonunun kalınlığını arttırmamak için Oppo, telefoto lens olarak periskop modül kullanıyor. Sıradan dikey lens modülünün aksine, Oppo’nun telefoto lensi cep telefonunun içine yatay olarak yansıtıcı bir prizma yerleştirilmiştir.

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Işığı, görüntü sensörüne yansıtır, böylece lensin boyutunu büyük ölçüde azaltabilir. Oppo’nun resmi verilerine göre, bu lens modülünün kalınlığı sadece 5.7 mm kalınlığında. Buna ek olarak, Oppo ayrıca OIS optik gürültü önleyici telefoto ucuna yerleştirir, böylece 5x optik zoom açıldıktan sonra, uzun mesafeler nedeniyle resim bozulmaz.