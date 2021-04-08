125W Hızlı Şarj Sunan Telefonlar Geliyor!

Realme, geçen yıl, 4.000 mAh’lik bir pili sadece üç dakikada yüzde 33’e kadar şarj edebilen 125W hızlı şarj teknolojisini açıklamıştı. Şimdi şirket, teknolojinin bir akıllı telefonda ne zaman kullanılabileceğini de söyledi.

Çin’den gelen yeni bir rapor, Oppo, Realme ve OnePlus’ın bu yılın ikinci yarısında kendi akıllı telefonları için 125W Süper Hızlı Şarj‘ı piyasaya süreceğini gösteriyor. Teknoloji aynı zamanda birden fazla hızlı şarj protokolünü de destekliyor.

Ayrıca, VOOC, Dart, Warp, SuperVOOC, SuperVOOC 2.0, SuperDart hızlı şarj protokolleri ile geriye dönük uyumluluk için de desteğe sahip olacak. Ve 125W PPS protokolünü, 65W PD protokolü hızlı şarjını ve 36W QC protokolünü de desteklediği söyleniyor.

Realme Hindistan ve Avrupa CEO’su Madhav Sheth, daha önce Avrupa’da 125W Güç Adaptörünü tanıtmış ve göstermişti, ancak bazı nedenlerden dolayı şirket henüz resmi olarak cihazı piyasaya sürmedi.

Daha önce, Realme GT 5G akıllı telefonun 125W hızlı şarj desteği ile geleceği söylenmişti ancak telefon 65W hızlı şarj desteğine sahipti. Firmanın hangi cihazının bu kadar hızlı şarj teknolojisi desteğiyle geleceğini görmek ilginç olacak.