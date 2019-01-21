12GB RAM ile Lenovo Z5 Pro GT Performans Testlerine Başladı!

Lenovo Z5 modelinin tanıtımında Çin şirketi, Lenovo Z5 Pro GT modelini de duyurmuştu. Snapdragon 855 destekli dünyanın ilk akıllı telefonu olarak bir ilke imza attı. Ayrıca 12GB RAM ile donatılmış ilk telefon olarak da listelerde en üstlerde yer alıyor. Akıllı telefonun şu anda Çin’de ön siparişi mevcut. Bu ayın sonunda önce Çin’de, ilerleyen dönemlerde ise farklı ülke pazarlarında satışa sunulacak.

Geekbench platformunda Lenovo Z5 Pro GT’nin 12GB RAM sürümü için yapılan testlerde birden fazla sonuç var. Görünüşe göre şirket, Z5 Pro GT’yi kullanıcılarına sunmadan önce Geekbench’de test etmeye başladı.

Lenovo Z5 Pro GT’in model numarası L78032 olarak geçmekte. Aynı model numarasının birden fazla Geekbench sonucu 18 Ocak’ta ilk defa göründü, ve hepsi 12GB RAM‘e sahipti. Z5 Pro GT tarafından kaydedilen tek çekirdekli skorlar 3083 ile 3306 arasında dönerken, çok çekirdekli 9166 ile 10418 arasında.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde, 18 Ocak’ta listelenen Lenovo L78032 model numaralı Z5 Pro GT sonuçları, 8GB RAM sürümüne aittir. 8GB RAM ve Snapdragon 855 ile Z5 Pro GT‘nin tek çekirdekli testlerde 3269 ile 3303 arasında ve Geekbench’in çok çekirdekli testlerinde 8989 ile 10896 arasında puan aldığını gösteriyor.

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Şaşırtıcı bir şekilde, bu Geekbench sonuçları, Z5 Pro GT’nin 12GB RAM ve 8GB RAM varyantlarının benzer performans sağlayabileceğini göstermektedir. Özellikler açısından, Z5 Pro GT’nin 128GB ve 256GB depolama sürümleri 8 GB RAM içerecek. Telefonun 12GB RAM sürümü, 512GB depolama alanına sahip olacak.

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