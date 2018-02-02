130 Ülkede Kullanılan Youtube GO Nedir? Ne İşe Yarar?

YouTube Go, Google’ın daha az veri kullanarak gelişmekte olan ülkelerdeki insanlara aynı bilgileri elde etmeye çalışmasının bir parçası olan uygulamalardan biridir. Aynı konsepte sahip diğer uygulamalar da vardır. Bu uygulamalar veri kullanımını az tutarken uygulamanın temel işlevlerini sunan, veri ağırlıklı bir uygulamanın daha hafif versiyonlarıdır.

Youtube GO artık dünyadaki 130 ülkeye yayıldı. Bu yüzden oldukça önemli bir uygulama haline geldi. Uygulama Orta ve Güney Amerika, Orta Doğu ülkeleri ve Afrika‘nın bir bölümündeki birçok ülkede Play Store’da bulunuyor. YouTube Go ilk önce Endonezya‘da resmi olarak yayınlanmadan önce Hindistan’da bir Beta ürünü olarak piyasaya çıkmıştı.

Mobil internet dünyanın birçok yerinde hâlâ lüks bir özellik olarak kabul ediliyor. Bu nedenle YouTube Go, kullanıcıların mevcut bir kablosuz ağın bulunduğu yerlerde YouTube videolarını dahili depolama alanlarına indirmelerine izin veriyor. Kullanıcılar daha sonra bu videoları istedikleri zaman izleyebiliyorlar. YouTube Go bu kullanıcıların internet bağlantısı olmaksızın başkalarıyla videoları paylaşmasına da izin veriyor.

Geçmişte bir kerede yalnızca bir video gönderebiliyorduk. Ancak YouTube Go uygulaması tek seferde birden fazla video gönderebilmek için güncellendi. Tabii ki videoyu yeni bir cihazda oynatmak için YouTube Go‘nun bir şifre anahtarı indirmek için sunucuları ile hızlı bir iletişim kurması gerekiyor. Bu önlem geliştiricilerin indirme özelliklerini kötüye kullanmasını engellemek için yapılmış.

Youtube Go uygulamasını Google Play Store üzerinden indirmek için tıklayın.