13000 mAh Pile Sahip Ulefone Power 5 Pil Performansı Testi (Video)

Akıllı telefonlar neredeyse herkesin hayatında bir zorunluluk haline geldi. Ancak büyük bir dezavantajları var: pil ömrü. Video oynatma, müzik çalma, oyun oynama, görüntülü arama yapma ve birçok uygulama telefonunuzun şarjını sessizce tüketir.

Ulefone Power 5‘e sahipseniz bu sorun büyük bir problem gibi görünmüyor. Bekleme süresi 1100 saate (1 hafta) kadar çıkıyor ve artık şarjınızın uzun ömürlülüğü konusunda sizi endişelendirmiyor.

Farkındayız ki tüm bu bekleme süresi zırvaları size inandırıcı gelmiyor. Tüm bu teknik sayıları bir kenara bırakalım ve 13000 mAh pile sahip bu telefon gerçek hayat senaryolarında nasıl çalışıyor inceleyelim istedik.

Şirket kendi telefonunu batarya testinden geçirdi ve bunu güzel bir video kolajı ile yayınladı.

Videoda görüldüğü gibi test 4,5 saat süren 6 farklı pili çok tüketen projeden oluşuyordu. Bir saat süren çevrimiçi müzikten sonra telefon pilin sadece % 2’sini tüketti. Çevrimiçi 1080p video oynatmanın bir saatinden sonra %2 ve yarım saatlik bir video kaydının ardından sadece % 2 oranında bir azalma gerçekleşti. Test yarım saatlik bir Wechat sesli görüşme ve Wechat görüntülü görüşmenin yarım saati ile devam etti. Her ikisi de kalan bataryanın sadece % 5’ini yedi. Son olarak 1 saat PUBG oynamak ise pilin sadece % 5’ini tüketti!

Şüphesiz 13000mAh‘lık bataryası ile bu telefon şaşırtıcı bir dayanıklılıkla her koşulda sizi tatmin edecektir. Tek bir şarjla 7 gün beklemede kalır ve 5V / 5A süper hızlı şarj cihazı ile hızlı bir şekilde şarj edilebilir. Dahası kablosuz olarak da telefonu şarj edebilirsiniz ve gerektiğinde diğer cihazlarınızı doldurmak için bir powerbank görevi de görebilir.

Ulefone Power 5 Özellikleri

Bir batarya canavarı olmasının yanı sıra telefon aslında donanım açısından da oldukça güçlü. En son Android sürümü (8.1 Oreo) çalıştıran telefonda MT6763 Octa çekirdekli yonga seti, dörtlü kamera kurulumu, 6GB RAM, 64 GB depolama, parmak izi sensörü ile birlikte Yüz Kilidi desteği var. Bu arada telefon 6 inç büyüklüğünde 18:9 en/boy oranında güzel bir ekrana sahip.