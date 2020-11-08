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1337x Giriş İçin Güncel Proxy Listesi 2020

En güncel film, oyun ve daha birçok farklı kategoride içeriği indirmenize olanak sağlayacak olan 1337x torrent sitesinin güncel proxy listesini sizler için derledik...

Muhammed Arslan

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1337x Giriş İçin Güncel Proxy Listesi 2020

1337x torrent sitesine nasıl girilir? Güncel proxy listesi var mı? İşte en iyi torrent siteleri arasında yer alan 1337x sitesine nasıl girilir? Size bir rehber oluşturduk. Torrent siteleri, büyük dosyaların internetten paylaşımını kolaylaştırdı. Farklı torrent sitelerinin ortaya çıkmasıyla internetten film, yazılım, uygulama ve oyun indirmek kolaylaştı.

Ancak en iyi torrent sitelerinden bazıları, telif hakkıyla korunan içerik nedeniyle devlet kurumları ve İSS’ler tarafından engellendi. Bunlar arasında The Pirate Bay, Kickass Torrents ve Extratorrent gibi popüler torrent siteleri de yer alıyor.

1337x aynı zamanda devlet kurumlarının sıkı incelemeleri nedeniyle en çok etkilenen torrent sitelerinden birisi. Birleşik Krallık, Avustralya da dahil olmak üzere birçok ülkede ISS’ler ve yetkililer tarafından engellendi.

Ayrıca bkz: En İyi 5 Torrent Sitesi 2020

1337x engelini kaldırmak için kullanabileceğiniz 1337.to gibi birçok alternatif ortaya çıktı. Web sitesine coğrafi olarak engellenmiş olsa bile erişmek için 1337x proxy sitelerini ve aynı şekilde çalışan farklı siteleri kullanmaya devam edebilirsiniz. Torrent aracılığıyla dosya indirmek için birkaç 1337x alternatifi ve başka torrent siteleri vardır.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, kullanabileceğiniz 1337x proxy sitelerinin listesi aşağıda verilmiştir. Aşağıda belirtilen 1337x proxy siteleri hala aktif olarak çalışmaktadır.

Güncel Proxy Listesi 2020

1337x Proxy 1

1337x Proxy 2

1337x Proxy 3

1337x Proxy 4

1337x Proxy 5

1337x Proxy 6

1337x Proxy 7

1337x Proxy 8

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