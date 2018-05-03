Xiaomi, Mart ayında Pekin’de düzenlenen 2018 Xinnzhiyuan AI Teknoloji Zirvesi‘nde dil çevirisi yapabilecek yeni bir ürün açıklamıştı. Bu ürün Xiaomi’nin ekolojik zincir şirketi Banana (Beijing) Technological şirketi tarafından üretilen Konjac AI Translator cihazıdır. Cihaz sadece 299 yuan (47 $) fiyatıyla Youpin platformunda bugün satışa sunuldu.

Konjac AI Translator, Apple MacBook Pro’da kullanılana benzeyen kumlama işlemiyle kaplanmış kompakt bir alüminyum gövdeye sahiptir. Cihaz açıkçası MP3 çalar kadar büyüklükte boyutlarla geliyor. Yuvarlak köşeli, sağlam ve şık bir tasarıma sahip. Ayrıca hafif ve etrafta taşınacak kadar hantal değil. Kullanımı için ön tarafta dört adet fiziksel düğme var; ikisi ses kontrol düğmesi, çeviri için bir düğme ve dinlemek için başka bir düğme. Ayrıca tek bir hoparlör, mikrofon ve şarj için USB Type-C bağlantı noktası ile birlikte gelir. Çalışma durumunu ve kalan gücü göstermek için bir LED göstergesi de vardır. Bu arada cihaz 900mAH pil ile gelmektedir.

Fonksiyonlar bakımından Xiaomi AI Translator, 14 dilin simultane tercüme edilmesini destekler ve Xiaomi AI’sini % 99’a kadar ses sistemi ile fonksiyonunu entegre eder. Ayrıca Microsoft Çeviri‘nin AI çeviri motorunu da entegre eder. Ne yazık ki İngilizce ve Çince dışında başka hangi dillerin desteklendiğini şu an bilmiyoruz.

Ayrıca cihaz müzik çalma, hava durumunu kontrol etme, radyo dinleme, haberleri okuma ve diğer bazı yardım hizmetleri gibi 47’den fazla beceriye de sahip. Bunun yanısıra kullanıcının yabancı dil öğrenmesinde de yardımcı olabilir. Açıkçası bu ürün turistler ve anladıkları bir dilin konuşulmadığı yerlerdeki diğer kişiler için kullanışlı olabilir. Konjac AI Translator sadece 299 yuan (47 $) fiyata sahip.

Ürünü aşağıdaki kaynak bağlantısından isterseniz daha detaylı kontrol edebilirsiniz.