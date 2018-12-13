Samsung’un ikisi bir arada bilgisayar modellerinden biri olan Samsung Notebook 9 Pen serisi için beklenen güncelleme sonunda yapıldı. Aslında serinin bu yıl değil, 2019 yılında yapılacak olan CES 2019 fuarında ortaya çıkmasını bekliyorduk. Fakat yeni model için elini çabuk tutan Samsung, 13 inç olan modeli güncelleyerek 15 inçlik yeni bir model duyurdu. 15 inçlik Samsung Notebook 9 Pen serisinin özellikleri ise bir hayli dikkat çekici. Dilerseniz akıllı kalem ile desteklenen Samsung Notebook 9 Pen modelinin özelliklerine geçelim.

Samsung Notebook 9 Pen Tasarımı Nasıl?

Samsung’un yeni nesil modelinde hemen hemen benzer bir tasarım çizgisi görüyoruz. Akıllı kalem için alt çerçevede özel bir alan sunan Samsung Notebook 9 Pen, oldukça ince çerçevelere sahip ve klavye kısmında da yine num lock bölümünün bulunmadığı bir tasarım tercih edilmiş. Yine gövde malzemesi olarak da alüminyum tercih edilmiş.

Ekranı döndürmek amaçlı kullanılan menteşelerin de metal malzeme ile güçlendirildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Son olarak boyut kısmında 347.9 X 229.1 X 16.9 mm ölçülerine yer verildiğini de ekleyelim. Ağırlığımız ise 1.56 kg.

Teknik Özellikler Kısmında Neler Var?

Yenilenen Samsung Notebook 9 Pen modeli için teknik kısmında çok önemli detaylar paylaşılmadı. 8.nesil Intel işlemcilerini kullanacağını gördüğümüz yeni serinin 2 GB VRAM belleği bulunuyor ve Nvidia GeForce MX150 GPU serisi dikkat çekiyor.

Ekran kısmında da 15 inç tercihine yer veriliyor ve bu model, çok daha geniş bir kullanım alanı sunuyor. En azından üst ve alt çerçeve kısmında çok daha ince bir seri var. Ayrıca markanın hem parmak izi okuma sistemine yer verdiğini hem de yüz tanıma sistemine yer verdiğini görüyoruz.

Yazımızı bitirmeden önce yenilenmiş olan S-Pen özelliklerinden de bahsedelim. Yenilenen S-Pen, eski modele göre iki kat daha hızlı ve bu seride değiştirilebilir uç özellikleri sunuluyor. Kullanıcılar kalem uçlarını değiştirerek çizim yeteneklerini değiştirebiliyor.