Akıllı telefon dünyasına her geçen gün yeni modeller ekleniyor. Yenilenmiş olan kamera özellikleri, yeni ekranlar, yeni tasarımlar derken akıllı telefon modelleri de çeşitleniyor. Tüm özellikler bir yana, kullanıcıların en çok dikkat ettikleri konuların başında telefonların fiyatları geliyor.

Hangi modelin nasıl bir fiyat aralığında olduğu en az özellikler kadar önem verilen kriterlerden birisi. Bu yazımızda da sizin için 1500 TL Altı Akıllı Telefonlar listesi hazırlayacağız. En gözde ve 1500 TL Altı Akıllı Telefonlar hangileri? Bu modellerin özellikleri neler?

Android 1500 TL Altı Akıllı Telefonlar

1500 TL Altı Akıllı Telefonlar listesinde ilk sırada yer alan akıllı telefon Xiaomi Redmi Note 6 Pro modeli. Hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle dikkat çeken modelin detaylarından söz edelim.

Tasarım: Tasarım kısmında yeni Redmi modeli beklenen değişiklikleri sunuyor. Bu modelde çentikli ekran tasarımına yer veriliyor. Telefonun ön kısmında oldukça geniş bir çentik alanı var. Çentik alanının dışında ise yine çok geniş bir kullanım alanı söz konusu.

Alt çerçevenin biraz geniş olduğunu görüyoruz ancak genel olarak ideal bir ekran gövde oranı söz konusu. Arka kapak tasarımına geçtiğimiz zaman ise yeni modelin çift arka kamera ile geldiğini görmekteyiz. Üst üste sıralı olan çift arka kamerayı destekleyen bir parmak izi sensörü bulunuyor. Telefonun ölçülerine bakalım. 157.9 mm X 76.4 mm X 8.2 mm. Ağırlık ise 181 gram.

Teknik Özellikler: Redmi Note 6 Pro akıllı telefonlarının teknik özellikler kısmında iyi bir orta segment sistemi görüyoruz. Telefonun içerisinde Snapdragon 636 işlemcileri var. Snapdragon 636 işlemcileriyle beraber sunulan hız değeri ise 1.8 GHz. 8 çekirdekli 14 nm üretim teknolojisinin bir ürünü olan işlemcilerle beraber gelen RAM bellek miktarı ise 3 GB olarak açıklandı.

Yine depolama alanı için belirtilen değer ise 32 GB. RAM bellek kısmında 3,4 ve 6 GB seçenekleri olduğunu da ekleyelim. Telefonun kameraları için ise arka kısımda 12 MP + 5 MP değerinde çift arka kamera ve ön kısımda da 20 MP + 2 MP olmak üzere çift ön kameranın bulunduğunu ekleyelim.

Ekran: Son olarak ekran özelliklerinden söz edelim. Bu modelin ekranları oldukça geniş. 6.26 inçlik bir ekrandan söz ediyoruz. 1080 X 2280 piksel çözünürlük değerinin sunulduğu ekranda 403 PPi değerinde piksel yoğunluk değeri var. IPS LCD ekran teknolojisinde olan model, %81.08 ekran gövde oranı sunuyor.

Fiyat: 1.400 – 1.500 TL

Yine Xiaomi akıllı telefonlarından devam edelim. Markanın en çok satılan akıllı telefonlarından biri olan Xiaomi Mi A2 akıllı telefonlarını ele alacağız.

Tasarım: Xiaomi Mi A2 akıllı telefonlarında biraz daha eski nesil bir tasarım söz konusu. Bu modelde çentikli ekran tasarımı yerine standart çerçevelere yer veriliyor. Hem üst hem de alt kısımda standart çerçeve çizgileri var.

Tabii ki çok geniş çerçevelerden söz etmek mümkün değil. Telefonun arka kapak kısmına geçtiğimiz zaman ise yine çift kamera dizilimi görüyoruz. Üst üste sıralı olan çift arka kameraların hemen altında yine parmak izi sensörlerine yer veriliyor. Ölçülerden de söz edelim. 158.7 mm X 75.4 mm X 7.3 mm. Ağırlık değeri ise 168 gram.

Teknik Özellikler: Yine Xiaomi Mi A2 akıllı telefonları da orta segment modeller arasında yer alıyor. Fakat bu model biraz daha iyi bir sisteme sahip. Telefonun içerisinde Snapdragon 660 işlemcileri var. Yeni nesil işlemciler 14 nm üretim teknolojisinde ve 2.2 GHz hız değeri sunuyor.

RAM bellek miktarı kısmında ise ana modelde 4 GB RAM bellek miktarı sunuluyor. Fakat bu modelde de 6 GB RAM bellek seçeneği var. Depolama alanı da yine bu seçime göre değişiklik gösteriyor. Telefonun 32 GB, 64 GB ve 128 GB depolama alanı seçenekleri var. Kamera kısmında da 12 MP + 20 MP çift arka kamera var ve ön kamera kısmında da 20 MP değerinde bir ana kamera var.

Ekran: 5.99 inç ekranıyla dikkat çeken akıllı telefon, 1080 X 2160 piksel çözünürlük değeri sunuyor ve 403 PPi değerinde piksel yoğunluk değerine ulaşılıyor. IPS LCD panelleri kullanacak olan akıllı telefonun Gorilla Glass 5 camları bulunuyor.

Fiyat: 1.490 – 1.550 TL

1500 TL Altı Akıllı Telefonlar listemize Xiaomi akıllı telefonlarından başladık bu modellerden devam edelim. Bir diğer akıllı telefon modelimiz Xiaomi Redmi Note 5 akıllı telefonları, tasarımı standart olsa da fiyatı ve özellikleri dikkat çeken modelin detaylarından söz edelim.

Tasarım: Xiaomi Redmi Note 5 tasarım kısmında çok büyük değişiklikler sunmuyor. Yine bu akıllı telefonlarda da genel olarak çok sık gördüğümüz Xiaomi tasarımını görüyoruz. Ekran kısmında alt ve üst bölümlerde çerçeve alanlarına yer veriliyor. Alt ve üst çerçeve kısımları ekran gövde oranının biraz düşmesine neden oluyor ancak genel olarak iyi bir tasarım söz konusu.

Bunun dışında arka kısma geçtiğimiz zaman ise yine çift arka kamera dizilimini görüyoruz. Üst üste sıralı olan çift arka kameranın kullanıldığı akıllı telefonda yine ortalanmış bir parmak izi sensörü bulunuyor. Ortalanmış olan parmak izi sensörünün de son dönemde ünlenen Xiaomi tasarımını desteklediğini görüyoruz. Telefonun ölçülerine geçelim. 158.6 mm X 75.4 mm X 8.05 mm. Ağırlık ise 181 gram.

Teknik Özellikler: Söz konusu akıllı telefonların sınıfı da yine orta segment. Bu modelin içerisinde de Snapdragon 636 işlemcileri bulunuyor. 1.8 GHz hız değerine sahip olan işlemciler 8 çekirdekli. Orta sınıf işlemcilerle beraber RAM bellek kısmında ise 3, 4 ve 6 GB RAM bellek seçeneklerinin sunulduğunu söylemek gerekiyor. Adreno 509 grafik birimine sahip olan telefon, 12 MP + 5 MP arka kamera ve 5 MP değerinde de ön kamera kullanıyor.

Ekran: Ekran kısmında da çok bir değişiklik yok. Bu seride de 5.99 inçlik bir panel kullanılmış. 1080 X 2160 piksel çözünürlük değerine sahip olan Xiaomi Redmi Note 5, IPS LCD ekran teknolojisiyle beraber geliyor.

Fiyat: 1.499 TL – 1.575 TL

1500 TL Altı Akıllı Telefonlar listemizde geçelim yeni bir modele. Bu sefer konuk General Mobile GM 8 akıllı telefonları. Hemen yeni modelin özelliklerinden ve fiyatından söz edelim.

Tasarım: Yeni tasarım yüzüyle geldiği söylense de General Mobile GM 8 akıllı telefonlarının yeni bir tasarım kullandığını söylemek pek mümkün değil. Üst ve alt çerçeve alanlarının bulunduğu akıllı telefon, hem üstten hem de alt kısımdan geniş çerçevelere yer veriyor.

Buna karşın yan kısımlarda ise neredeyse çerçevesiz bir akıllı telefon tasarımı var. Bunların dışında arka kapak kısmında ise ortalanmış tek bir arka kamera kullanılıyor. Geniş bir lens kullanılan akıllı telefonun kamerasının hemen altında bir de parmak izi sensörü bulunuyor. Telefonun ölçülerine geçelim. 154.2 mm X 72.7 mm X 7.96 mm. Ağırlık ise 152 gram.

Teknik Özellikler: Giriş seviyesi teknik özellikleriyle dikkat çeken General Mobile GM 8, Snapdragon 435 serisi işlemcileri kullanıyor. Giriş seviyesi işlemcilerle beraber sunulan hız değeri ise 1.4 GHz olarak açıklandı. 8 çekirdekli işlemcilerin beraberinde RAM bellek kısmında ise 3 GB ve 4 GB seçenekleri var. Kamera kısmında da 13 MP değerinde tek arka kamera ve 13 MP değerinde tek bir ön kamera bulunuyor.

Ekran: Ekran kısmında da çok geniş ekranlı bir akıllı telefon söz konusu değil. 5.7 inçlik bir panele sahip olan akıllı telefon, 720 X 1440 piksel çözünürlük değeri sunuyor ve 282 PPi değerinde piksel yoğunluk değeri elde ediliyor. IPS LCD teknolojisinde olan ekranın Gorilla Glass 3 camlarıyla korunduğunu da ekleyelim.

Fiyat: 1.250 TL – 1. 350 TL

Yeni akıllı telefonlar içerisinde gösterebileceğimiz Huawei P Smart modeli de yine uygun fiyatlı akıllı telefon modellerinden bir tanesi.

Tasarım: Çerçeveli bir tasarımla gelen Huawei P Smart, hem üst kısımda hem de alt kısımda bir çerçeve bölümüne yer veriyor. Üst kısımda yer alan çerçevenin hemen altında alt kısımda da Huawei yazısının yer aldığı bir çerçeve alanını görüyoruz. Arka kısma geçtiğimiz zaman ise çift arka kamera kurulumu görüyoruz. Yan yana sıralanmış olan çift arka kameranın ayrı kamera alanlarında yer aldığını görüyoruz. Kameraların hemen altında ise parmak izi sensörleri bulunuyor.

Teknik Özellikler: Huawei işlemcisiyle beraber gelen Huawei P Smart akıllı telefonlarının içerisinde Kirin 659 işlemcileri bulunuyor. 2.36 GHz hız değerine sahip olan işlemciler 8 çekirdek ve 16 nm üretim teknolojisinden geçmiş seriler.

RAM bellek kısmına geçtiğimiz zaman ise iki farklı seçenek görüyoruz. 3 GB RAM bellek ve 4 GB RAM bellek miktarına sahip olan iki farklı model var. Kamera kısmında ise 12 MP +2 MP değerinde çift arka kamera bulunuyor ve ön kısımda da 8 MP değerinde bir kamera yer alıyor.

Ekran: Geniş ekranlı akıllı telefon 5.65 inçlik bir panelle beraber geliyor. 1080 X 2160 piksel çözünürlük değerine sahip olan ekranlar IPS LCD teknolojisinde.

Fiyat: 1.290 TL – 1.350 TL

1500 TL Altı Akıllı Telefonlar içerisinde çok fazla Samsung modeli bulunmuyor. Buna karşın iyi modellerden birisi de Samsung Galaxy J7 Prime 2 akıllı telefonları. Hemen söz konusu akıllı telefonların özelliklerinden ve fiyatından söz edelim.

Tasarım: Samsung’un eski nesil tasarımını yansıtan Samsung Galaxy J7 Prime 2 akıllı telefonları, ön kısımda geniş çerçevelere yer veriyor. Alt kısımda bir Home tuşunun da yer aldığı akıllı telefonun arka kapak kısmında ise geniş bir kamera göze çarpıyor.

Teknik Özellikler: Teknik kısımda çok üst düzey bir akıllı telefon sunulduğunu söylemek mümkün değil. Exynos 7870 işlemcilerinin bulunduğu telefonda 1.6 GHz saat hızı sunuluyor. RAM bellek kısmında ise tek seçenek var. 3 GB RAM bellek miktarı ve 32 GB depolama alanı görüyoruz. Kamera kısmında ise 13 MP değerinde tek arka kamera ve 13 MP değerinde ön kamera bulunuyor.

Ekran: Yine ekran kısmında da çok iyi bir telefon sunulduğunu söylemek mümkün değil. 5.5 inç ekranların kullanıldığı Samsung Galaxy J7 Prime 2 akıllı telefonlarında PLS TFT ekran teknolojisine yer veriliyor ve 1080 X 1920 piksel çözünürlük değerini görüyoruz.

Fiyat: 1.500 TL