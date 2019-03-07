1500 TL’ye Alınabilecek En İyi Telefonlar 2019

1500 TL bütçeniz var ve hangi akıllı telefonu almak istediğinize kadar veremiyor musunuz? Doğru yerdesiniz çünkü 1500 TL’ye alınabilecek en iyi akıllı telefonları listeledik.

Huawei, Samsung, Xiaomi, Casper ve LG gibi markalar arasından size en uygun akıllı telefonu seçmenize yardımcı oluyoruz.

Akıllı telefonları antutu puanları, kameralar, batarya kapasiteleri ve ekran çözünürlükleri gibi pek çok teknik özellik bakımından kıyasladık ve size 4 akıllı telefon önerisinde bulunacağız.

1500 TL’nin altına Alınabilecek En İyi Telefonlar

Sizin için belirlediğimiz 4 akıllı telefon şöyle;

Huawei P Smart (2019)

Huawei P Smart (2019), 8 Ocak 2019 tarihinde satışa çıktı ve yaklaşık fiyatı 1.569 TL. 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızası bulunan akıllı telefonun bir de 64 GB dahili hafızaya sahip modeli bulunuyor. Bu model 100 TL daha yüksek fiyata satılıyor.

P Smart (2019) 1080 x 2340 Piksel çözünürlükte 6,21 inç LTPS ekran kullanıyor. Bu ekran %83,1 Ekran / Gövde oranına sahip.

P Smart 2019 Huawei’nin kendi ürettiği 8 çekirdekli Kirin 710 işlemci kullanıyor. Bu işlemciyi i7 Hareket İşlemcisi ile destekliyor. Bu donanım yapısı telefonun Antutu’dan 133.000 Puan almasını sağlıyor.

Akıllı telefonun arkasında 13 + 2 MP çift kamera kurulumu bulunuyor. 2. kamera derinlik efekti için tasarlanmış. Arka kamera ayrıca 1080p@60fps çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.

Ön kamera ise 8 MP (F2,0 diyafram açıklığına sahip) çözünürlükte bir lense sahip ve 1080p@30fps çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ayrıca Yapay destekli portre ve sahne algılama özelliklerine sahip. Ayrıca bkz: Yapay Zeka Destekli Telefonlar

Micro-USB 2.0 çıkışa sahip telefonun bataryası 3.400 mAh kapasitesinde ve hızlı şarj desteği bulunuyor. (5V/2A) Güvenlik için telefonun arka tarafında bir parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemi bulunuyor. Ayrıca bkz: 3000 TL’ye Alınabilecek En İyi Telefonlar 2019

Samsung Galaxy M20

Samsung Galaxy M20, 15 Şubat 2019 tarihinde satışa çıktı ve şu anki satış fiyatı 1.420 TL. 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızası bulunan akıllı telefonun bir de 64 GB dahili hafıza ve 4 GB RAM’e sahip modeli bulunuyor. Bu model yaklaşık 250 TL daha yüksek fiyata satılıyor.

Telefon 1080 x 2340 Piksel çözünürlükte 6,3 inç PLS ekran kullanıyor. Bu ekran %83,62 Ekran / Gövde oranına sahip.

Galaxy M20 Samsung’un kendi ürettiği 14 nm CPU Üretim Teknolojisine dayanan 8 çekirdekli Exynos 7 Series 7904 işlemciyi kullanıyor. Bu işlemciyi Mali-G71 MP2 grafik işlemcisi ile destekliyor. Bu donanım yapısı telefonun Antutu’dan 103.000 Puan almasını sağlıyor.

Galaxy M20 akıllı telefonun arkasında 13 + 5 MP çözünürlükte çift kamera kurulumu bulunuyor. 2. kamera 120 derecelik ekstra geniş açı sunuyor. Arka kamera ayrıca 1080p@30fps çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.

Ön kamera 8 MP (F2,0 diyafram açıklığına sahip) çözünürlükte bir lense sahip ve bu da 1080p@30fps çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ayrıca portre modu ve HDR desteği sunuyor.

Yeni nesil USB Type-C 2.0 çıkışa sahip telefonun bataryası 5.000 mAh kapasitesinde ve hızlı şarj (15 Watt) desteği bulunuyor. Güvenlik için telefonun arka tarafında bir parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemi bulunuyor. Ayrıca bkz: 5000 TL’ye Alınabilecek En iyi Telefon

Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 6 Pro, 11 Ekim 2018 tarihinde satışa çıktı ve şu anki satış fiyatı 1.525 TL. 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızası bulunan akıllı telefonun bir de 6 GB RAM’e sahip modeli bulunuyor.

Telefon 1080 x 2280 Piksel çözünürlükte 6,26 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran %81,08 Ekran/Gövde oranına sahip. Ön tarafın tasarımı iphone XS modellerine oldukça benziyor.

Note 6 Pro 14 nm CPU Üretim Teknolojisine dayanan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 işlemciyi kullanıyor. Bu işlemciyi Adreno 509 grafik kartı ile destekliyor. Bu özellikler telefonun Antutu’dan 115.000 Puan almasını sağlıyor.

Note 6 Pro akıllı telefonun arkasında 13 + 5 MP çözünürlükte çift kamera kurulumu bulunuyor. 2. kamera derinlik (bokeh) efekti için kullanılıyor. Arka kamera 1080p@30fps çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. Ayrıca yavaş çekim modu bulunan arka kamera 720p@120fps’de yavaş video kaydı yapabiliyor.

Telefonda 20 + 2 MP çözünürlükte çift ön kamera bulunuyor. Ön kamerası 1080p@30fps çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ayrıca Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu ve Yapay Zeka (AI) İyileştirme sunuyor.

Micro-USB 2.0 çıkışa sahip telefonun bataryası 4.000 mAh kapasitesinde ve Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj (5V/2A) desteği bulunuyor. Güvenlik için telefonun arka tarafında bir parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemi bulunuyor.

General Mobile GM 9 Pro

GM 9 Pro, 12 Eylül 2018 tarihinde satışa çıktı ve şu an 1.549 TL ödeyerek bu telefona sahip olabilirsiniz. Telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama bulunuyor.

GM 9 Pro, 1080 x 2160 Piksel çözünürlükte 6,01 inç AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran %77,34 Ekran/Gövde oranına sahip (rakiplerinin bi miktar gerisinde kalıyor).

GM 9 Pro 14 nm CPU Üretim Teknolojisine dayanan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 işlemciyi kullanıyor. Bu işlemciyi Adreno 512 grafik kartı ile destekliyor. Bu özellikler telefonun Antutu’dan 144.000 Puan almasını sağamış.

GM 9 Pro‘nun arkasında 13 + 8 MP çözünürlükte çift kamera sistemi var. 8 MP olan 2. kamera derinlik (bokeh) efekti için tasarlanmış. Arka kamera 2160p@30fps (4K) çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. Ayrıca 1080p@120fps yavaş çekim modu bulunuyor.

GM 9 Pro‘nun ön tarafında ise f2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP çözünürlükte tek bir kamera bulunuyor. Bu kamera 1080p@30fps çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ayrıca 150 derece açılı panaroma selfie çekimi yapabiliyor. Diğer ön kamera özellikleri ise portre modu, yüz algılama, HDR ve 1.4μm Pixel.

Son olarak akıllı telefonun güncel USB Type-C çıkışa sahip olduğunu ve 3.800 mAh kapasitesinde bataryası olduğunu belirtelim. Bu batarya hızlı şarj desteği sunuyor. Güvenlik için telefonun arka tarafında bir parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemi bulunuyor.

Aşağıdaki linkte 4 akıllı telefonun tüm teknik özelliklerini karşılaştırdığımız tabloyu bulabilirsiniz. Bu karşılaştırma size her telefon için artı ve eksi özelliklerini daha net anlatacaktır.