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16 inç Apple MacBook Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Apple, yepyeni klavye tasarımı ile 16 inç Apple MacBook Pro'yu tanıttı...

Muhammed Arslan

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16 inç Apple MacBook Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Apple bugün yeni klavye tasarımı ile gelen 16 inç MacBook Pro bilgisayarını tanıttı. Yeni 16 inç Apple MacBook Pro, “Magic Keyboard” tasarımlı klavye, altı hoparlör sistemi, 8 çekirdekli işlemci ve 64 GB RAM’e kadar üst düzey yapı kalitesinde geliyor.

Yeni klavye, fiziksel ESC tuşunu yeniden getiriyor. Yeni MacBook Pro’yu 8 TB’a kadar SSD depolama ile yapılandırabilirsiniz. Yeni MacBook Pro, 2399 dolarlık fiyat etiketine sahip. Yeni 16 inçlik ekran 3072×1920 çözünürlüğe sahip, bu da inç başına 226 pikselde daha yüksek yoğunluklu bir panel olduğu anlamına geliyor.

Apple, yeni klavyenin Apple tarafından tasarlanmış bir lastik yüksekliğe sahip olduğunu, 1 mm aralıklarla oldukça dengeli olduğunu iddia ediyor. Apple, CPU ve GPU’nun daha uzun süre tam hızda çalışmasına yardımcı olan yeni dizüstü bilgisayarın termal performansını geliştirdi.

Yeni modellerde 6 ve 8 çekirdekli işlemciler ve 64 GB’a kadar RAM bulunuyor. Yeni temel GPU’lar, önceki standart yapılandırmaya göre 2,1 kat daha hızlı grafik performansı sunacak. Apple, 16 inçlik yeni MacBook Pro’nun dahili depolama için 8 TB’lik bir seçenek sunan dünyadaki ilk notebook olduğunu iddia ediyor.

Standart olarak, yeni MacBook Pro, 512 GB SSD ile birlikte geliyor. Bu da önceki neslin iki katı. Yeni MacBook Pro kasası, aynı zamanda müzisyenleri, podcast’ları ve video editörlerini şimdiye kadarki en gelişmiş ses deneyimini getirmek için yeni bir hoparlör tasarımına ev sahipliği yapıyor.

16 inç Apple MacBook Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Yeni MacBook Pro’yu bugün Apple Online Store’dan sipariş edebilirsiniz. Bu hafta sonra mağazalarda olacak.

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