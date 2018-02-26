Aylardır konuşulan ve merakla beklenen 16.000 mAh pile sahip olan Energizer Power Max P16K Pro bugün görüldü! İlk izlenimlerimizi telefonun fotoğrafları ile sizlere sunuyoruz.

Energizer‘ın mobil portföyüne aşina değilseniz ve şirket adı yeterince tanıdık gelmemişse, öncelikle belirtmeliyiz ki marka esas olarak sağlam ve yüksek pil kapasiteli cihazlarda uzmanlaşmıştır. Yeni duyurulan Power Max P16K Pro, pil ömrü ile savaşı tamamen yeni bir seviyeye büyük bir 16.000 mAh pil ile taşıyor.

Telefon gerçekten kağıt üzerindeki özellikleri ile oldukça hoş görünüyor. Energizer‘daki PR ekibi açıkça “MWC’deki en güçlü telefon” sloganından ve teknik açıdan doğru olan iddia ile bir patlama yaşamayı bekliyor. Yine de şirketin standında Power Max P16K Pro‘nun aslında bir akıllı telefon olarak ne kadar kullanışlı olduğunu denemek ve görmek için deneyelim sizlere aktaralım istedik.

Sızıntılara göre beklediklerimiz 5.99 inçlik 18:9 ekranlı bir cihaz ve hantal olmayan oranlara sahip bir canavardı.

Yoğun ısrarlara rağmen telefonun tam boyutları ve ağırlığı hakkında net bilgiler verilmedi.

Normal bir telefon ile kalınlık karşılaştırmasıTelefon yaklaşık 15,2 mm kalınlığında ayrıca hissedilir derecede de ağır hissettiriyor. Tahmini ne kadardır derseniz yaklaşık 300 gram diyebiliriz. 2018 akıllı telefon standartlarına göre kesinlikle makul değil oldukça ağır. Fakat 16.000 mAh’lık bir güç bankası için oldukça mantıklı bir ağırlık.

Power Max P16K Pro şekillendirilmesine bakılırsa daha iyi bir tutuş için çabalanmış gibi duruyor. Bu ağır telefonu tutmak egzersiz yapmak gibi geliyor ama en azından elden kaymayacak ve yer karolarını kırmayacak. Telefonun etrafına baktığımızda arka panelde çift kamera kurulumu ve 3,5 mm ses jakı bulduk. 16 MP+13 MP, çift tonlu flaş yanı sıra ön tarafta bir çift kamera var. Bunlar da 13 MP+5 MP değerlerinde. Ne yazık ki Energizer’ın sunması gereken demo cihazı bir prototipti. Bu yüzden telefonu çalıştıramadık. Şirketin Helio P23 yongasetinin etrafında inşa etmeyi başardığı bir telefonu görmeyi çok istediğimizden bu durum oldukça hayal kırıklığı yarattı. 16.000 mAh pilin doğru bir şekilde kullanılması için en iyi seçim olup olmadığını merak ediyoruz. Ancak bu sadece test yoluyla belirlenebilir. Ne yazık ki cevapsız bırakılan bir diğer soru da bildirilen 12V USB Type-C hızlı şarjın telefonun üstünde ne kadar hızlı olabildiğidir. Power Max P16K Pro, Android 8.0 Oreo çalıştırır olarak tanıtıldığı ve Type-C bağlantı noktasına sahip olduğu için, en iyi varsayımımız şarj işleminde bir istemci ve ana makine arasında geçiş yapabilmesi olabilir.

Energizer Power Max P16K Pro Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Energizer, telefonun 2018 yılının Eylül ayında çıkacağını açıkladı. Fiyatının ise 500$ olması bekleniyor.