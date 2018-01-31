İlginç gelebilir ancak oldukça uzun en boy oranı olan ekrana sahip bir Sony Xperia Compact çok yakında tanıtılacak. Bu sadece bir FCC sertifikası sonuçlarına dayanan bir tahmin ancak sayılar gayet net olarak sıralanmış. FCC sertifikalarının da pek hata payı olmadığını belirtelim.

Söz konusu yeni Xperia, 5 inç ekrana (126mm) ve 135.43×64.63 mm ölçülerine sahip olacak. Karşılaştırma yapmak için bir örnek vermemiz gerekirse; Xperia XZ1 Compact 129×64 mm’dir aslında aynı genişlikte ancak daha kısa. FCC sadece en boy oranını ya da kenarlarını değil bazı ekran özellikleri karşılaştırmak için bir görsel de verdi. Bununla birlikte 4,6 inç 16:9 ekranını (XZ1 Compact ile aynı) ve 5 inç 18:9 ekranı karşılaştırdığımızda nasıl bir fark olacağını bir kontrol edelim: Bu cihazın MWC 2018‘de görüneceğini düşünmek fazla iyimser olur mu? Açıkçası biz yetişeceğini düşünüyoruz. Belki de Sony‘nin eski toprak 16:9 ekranını geride bırakmaya ve çerçeve inceliğini benimsemeye hazır olduğunu gösteren oldukça sağlam kanıtlara sahip olabiliriz. Belki de sadece aylar sonra gelecek olan bir telefonun FCC sertifikasına sahip olmuşuzdur. Çok heyecanlı geçecek MWC 2018‘i bekleyip görelim.