1970’den 2017’ye kadar Range Rover’ın Evrimini İzleyin

Yeni Range Rover SVAutobiyografi Dinamiği için verilen sipariş var mı? Endişelenmeyin, uber-SUV, bu ayın ilerleyen aylarında Amerikan showroomlarında indirime giriyor. Land Rover, gelgit atmak için Range Rover serisinin gelişimini vurgulayan yeni bir video yayınladı.

Övülülen Range Rover rozetini giyen ilk SUV, 1969’da 26 bağımsız prototip aracın geliştirilmesi ile geldi. Her Velar prototipi, prodüksiyonun başlangıcından önce özel rozet takıyordu.

İlk Range Rover, seçilebilir tahrik sistemleri yerine kalıcı dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip ilk SUV unvanını talep ederek, 1970 yılında geldi. Yol sert ve çıkmaza döndüğünde neredeyse mükemmel oranlarda ve sonsuz yeteneğe sahip yakışıklı bir SUV idi.

Dört kapılı Range, 1988’de piyasalara hitap ederek güncellenmiş tarzı içeriye ve dışarıya taşıdı. Anti-lock frenler şimdi sunuldu ve Land Rover, bunun otomatik hava süspansiyonuna binen ve elektronik çekiş kontrolünü kullanan ilk SUV olduğunu söylüyor. Bu popüler dört kapılı araç 1994 yılında yenilenerek Land Rover, 2001 yılında SUV üçüncü jenerasyonunu düşünüyor olayına yol açtı.

Sonunda, 2012’de başlatılan dördüncü ve son Range Rover’a ulaşıyoruz. Video, bütün tasarımları güzel bir anlatımla sunuyor ve yeni Range Rover SVAutobiography Dynamic ile bitiyor.

Aşağıda Range Rover’ın gelişimini içeren videoyu bulabilirsiniz.