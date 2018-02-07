iPhone X‘e benzer çentikli 19:9 en boy oranına sahip ekranıyla Huawei P20 Lite FCC sertifikasını bugün aldı.

Ekran çentikleri artık sadece pahalı amiral gemileri için değil. Huawei P20 Lite nasıl olacak hangi özelliklerde olacak ve tasarımı neye benzeyecek sorularının cevaplarını bulduk. Model adı ANE-LX1 olarak görünen Huawei P20 Lite‘ın FCC sertifikasında özellikleri ve dizaynı ayrıntılı olarak ortaya çıktı.

Huawei‘nin yeni telefonu çentik de dahil olmak üzere ekstra uzun boylu 19:9 ekrana sahip olacak.

Ekranın çözünürlüğü 2280x1080px ve yaklaşık 6.1 inç olacağı düşünülüyor. Telefonun kendi ölçüleri ise 148x70mm olacak. Telefonun arka yüzünde çift kamera (dikey konumlanmış olarak) bulunur. Tabii ki FCC kamera çözünürlüğünü bizlere listelemedi. Sertifikadaki şemada bir parmak izi okuyucu bulunmamaktadır.

FCC tarafından ortaya çıkarılan P20 Lite hakkında ilave bilgiler ise şöyle; 2900mAh Li-ion pil ve 9V @ 2A şarj kapasitesi.

Bu model TENAA‘da adı geçen üç yeni Huawei telefon grubundan biri değil, yeni bir cihaz. Böylece MWC 2018‘de P20 Lite‘ı canlı görme şansımız oldukça yüksek görünüyor.