1TB microSD Bellek Kartında indirim!

Amazon, SanDisk 1TB Extreme MicroSDXC UHS-I Bellek Kartının fiyatını çarpıcı bir depolama anlaşmasında 450 $ ‘dan 250 $’ a düşürdü; bu yaklaşık% 44’lük bir tasarruftur. Sandisk, hiçbir rekabet olmamasına rağmen fiyatını düşürmeyi seçti. Bu yüzden bunu yapabiliyorken alın, sadece telefonunuzun veya dizüstü bilgisayarınızın desteklediğinden emin olun.

Kart her yerde 30 yıl garanti ile geliyor. Sandisk, aşırı sıcaklıklara dayanabileceğini ve içeriğinizi korumak için yerleşik bir yazma korumasına sahiptir. Ancak su geçirmez, darbeye dayanıklı ve X-ışını korumalı olduğu konusunda hiçbir haber olmadığını belirtti.160 MB / sn’ye kadar okuma hızı ve 90 MB / sn’lik yazma hızı ile Sandisk 1 TB microSD kart, yeni V30 hız sınıfı ile uyumludur ve aksama olmadan 4K’da video kaydeder.

Sandisk 1TB kartı hala küçük kapasitelere göre premium (o kadar büyük olmasa da). Örneğin, 128GB’lık sürüm, GB fiyatının% 79’unun hemen altında,% 20’lik düşük bir prime dönüşen perakende satış yapıyor. Ve çok küçük olduğu için, Amazon ek bir ücret karşılığında İngiltere’yi de içeren bir dizi başka bölgeye gönderecektir.

Şu anda Samsung, Kingston, PNY ve Integral gibi 512GB microSD kart satan pek çok büyük firmadan hiçbiri 1TB sürümü sunacaklarını onaylamadı.Şimdilik, Micron ve Sandisk zaten 1TB microSD kartı açıklayan diğer üreticiler. 1TB Micron MicroSD kartı inceledik, ancak genel kullanılabilirlik söz konusu olduğunda hala kullanımda eksik görünüyor.